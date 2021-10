Wir erinnern uns: PR-Agentur-Mum ist schwanger, Start-up-Dad ist darüber in depressive Starre verfallen, schließlich ist das Kleinfamilienleben auch jetzt schon schlimm genug! So ist Sohn August noch genauso asozial wie eh und je. Außerdem scheint er gar nicht älter zu werden, denn seit Beginn dieser Kolumne vor einem Jahr ist er 4. Umso merkwürdiger, dass PR-Agentur-Mum jetzt schon zu Tagen der offenen Tür in Grundschulen gehen will. Heute außerdem im Fokus: Wohnungssuche!

Bei der Wohnungsbesichtigung.

Makler redet im Wohnungseingang, dritter Stock.

PR-Agentur-Mum, am Ende der Schlange im Hauseingang, sehr laut flüsternd Verstehst du irgendetwas von dem, was der Makler sagt?

Start-up-Dad starrt depressiv Nein.

300 Mitbesichtiger drehen sich um Könnt ihr mal ruhig sein? Wir verstehen nichts von dem, was der Makler sagt!

Makler hört auf zu reden. Plötzlich setzt sich die Schlange treppaufwärts in Bewegung. Start-up-Dad, PR-Agentur-Mum und August gelangen bis in den ersten Stock, dann bleibt die Schlange stehen. Über ihnen kommt es zu Gerangel, ein Mann fällt schließlich über ein Geländer und landet unsanft am Erdgeschoßboden. Niemand eilt zu Hilfe.

Mann Aua! Möchte mir vielleicht mal jemand hochhelfen?

300 Mitbesichtiger Um keinen Preis gebe ich meinen Platz in der Schlange auf! Vier Zimmer, Quadratmeterpreis 15 Euro, direkt an der Auffahrt zur A100!

August Toll! Die sozialdarwinistischen Bewegungsabläufe im engen Treppenhaus-Setting erinnern mich angenehm an meine neue Lieblingsserie „Squid Game“, dem neuen dystopischen Smash-Hit auf Netflix! Die Zukunft ist hier! Meine Zukunft!

Mann Dann krieche ich eben raus. Immerhin habe ich es geschafft, oben meine Bewerbungsmappe mit dem 500-Euro-Schein drin abzugeben. Kriecht raus.

300 Mitbesichtiger Ach ja, die Bewerbungsmappe! Holen alle gleichzeitig Bewerbungsmappen hervor, wedeln damit herum und drängen nach oben.

Start-up-Dad, PR-Agentur-Mum und August gelangen bis zum Makler, der neben zwei Stapeln Bewerbungsmappen steht, und halten ihm ihre Bewerbungsmappe hin.

Makler Wir nehmen keine mehr an! Gehen Sie weg!

Die Neuen kommen aus der Wohnung und lächeln den Makler gewinnend an. Er lächelt zurück.

Eine Woche später beim Tag der offenen Tür einer begehrten Grundschule.

Direktorin redet in einem Klassenzimmer im ersten Stock.

PR-Agentur-Mum, am Ende der Schlange auf dem Flur, sehr laut flüsternd Verstehst du irgendetwas von dem, was die Direktorin sagt?

Start-up-Dad starrt depressiv Nein.

300 Miteltern drehen sich um Könnt ihr mal ruhig sein? Wir verstehen nichts von dem, was die Direktorin sagt!

PR-Agentur-Mum und August drängen sich nach vorne. Menschen stürzen.

Direktorin ... legen wir besonderen Wert auf Inklusion und soziales Miteinander, das wir beim Arbeiten und Spielen gemeinsam leben. Die Kinder lernen, sich gegenseitig zu helfen und in den Kernkompetenzen zu unterstützen. Lernen ist immer Beziehungssache. Wir betonen Gemeinschaft.

August Spontan denke ich an den schönen britischen Film „If …“ aus den Sechzigern, indem bewaffnete Schüler gemeinsam ihr Internat niederbrennen! Drängt durch die Menge hinaus.

Direktorin blickt ihm stirnrunzelnd hinterher.

PR-Agentur-Mum rennt hinterher. Menschen stürzen. Draußen sehr laut flüsternd zu Start-up-Dad Sie legen besonderen Wert auf Inklusion und soziales Miteinander und leben das beim Arbeiten und Spielen gemeinsam! Genau wie die Einzugsschule, aber mit niedrigerem Migrationshintergrundanteil! Wir müssen August hier unbedingt reinklagen! Er braucht ein optimiertes Lernumfeld!

300 Miteltern drehen sich um und kucken böse.

Start-up-Dad etwas weniger laut flüsternd Er ist erst vier! Wenn er etwas braucht, dann Therapie!

300 Miteltern drängen Richtung Treppenhaus. Die Neuen sind darunter und lächeln gewinnend. Die Direktorin lächelt sie im Vorübergehen an. August tritt einen Mülleimer um.

