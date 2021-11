Wir erinnern uns: Start-Up-Dad, PR-Agentur-Mum und August (4) brauchen mehr Platz, da Nachwuchs kommt! Sie sind aber bei Wohnungsbesichtigungen immer zu spät und verhalten sich zu asozial, um eine Chance zu haben! Dann eben die nächsten 14 Jahre mit zwei Kindern auf 62 qm in zweieinhalb Zimmern! Um alle gut darauf einzustimmen, heute: Quarantäne! Jetzt kriegt PR-Agentur-Mum aber echt den Hass! Was soll denn da noch alles kommen?

PR-Agentur-Mum schreit durch die Atemschutzmaske Jetzt krieg ich aber echt den Hass! Was soll denn da noch alles kommen?

Start-Up-Dad durch die Atemschutzmaske Symptome zum Beispiel!

August ohne Maske Noch fühle ich mich aber topfit! Überhaupt komisch, dass ich positiv bin, ich hatte mit dem infizierten Kind nur kurz Kontakt, als ich ihm im Kita-Bällebad demonstrieren wollte, wie mein neues Vorbild Hannibal Lecter im schönen Film „Das Schweigen der Lämmer“ mit nichts als den eigenen Zähnen seinen Gefängniswärter überwältigt! Aber egal, ich hatte etwas Downtime mal dringend nötig, das rät mir auch meine Ergotherapeutin! Zwei Wochen zuhause Ninjago-Kämpfe nachstellen!

PR-Agentur-Mum Zwei Wochen Ninjago in deinem Zimmer! Wenn du Hunger hast oder aufs Klo musst: Maske auf und von innen das vereinbarte Klopfzeichen an die Kinderzimmertür klopfen!

August Niemals! Ihr glaubt doch nicht, dass sich Digi-Lloyd oder Ultra-Kai vom Kampf gegen den Overlord Garmadon von Kleinigkeiten wie Aerosol-Eindämmungsmaßnahmen abhalten lassen! Ninja-Go! Macht Drehsprung mit Karate-Kick. Eine Vintage-Bodenvase zerspringt.

PR-Agentur-Mum geht zum Flurregal, holt Bretter, Hammer und Nägel. Flötet süß Oh Augustlein, sieh mal eine Überraschung in deinem Zimmer! Ein brandneues iPad!

August Dieser Tonfall löst in mir tiefste emotionale Verwirrung aus, da ich ihn nicht gewohnt bin, er in mir das ASMR-Syndrom auslöst und mir gleichzeitig bewusst wird, wie prägend seine bisherige Abwesenheit zugunsten psychotischen Bootcamp-Gebrülls in der Ausbildung meiner antihumanistischen Haltung war! Ein vages, fast sehnendes Bewusstsein durchzieht mich: ich hätte ein anderer, besserer sein können! Es wäre gewiss eine sehr langweilige Existenz geworden! Dennoch seufze ich! Ach ja, wenn doch nur! Es tränt das Aug’! Vielleicht liegt das ja auch nur an dem Erkältungsgefühl, das mich nun doch langsam beschleicht! Werde ich an Corona sterben? Wie habe ich mir den Tod vorzustellen? All diese schwindelerregenden Gefühle in Kombination mit dem Sog, den das neue iPad – da glänzt es durch die Tür! Oh Anmut! – auf mich als Süchtigen ausübt! Rennt in sein Zimmer.

PR-Agentur-Mum Ha! Nagelt das Kinderzimmer zu.

Start-Up-Dad Herrlich! Zwei Wochen Ruhe! Vielleicht ist dies die letzte Chance, doch noch meiner seit Folge zwölf vergeblich angestrebten Foodtuber-Karriere auf die Sprünge zu helfen! Ich glaube, ich fange gleich an! Bananencreme-Toast mit Harissa-Granatapfel-Dressing! Steckt Brot in den Toaster.

August birst geräuschvoll durch die Bretterwand. Höre ich da Toaster?

PR-Agentur-Mum Oooh nein, du wirst auf keinen Fall wieder versuchen, mit einem winzigen Lego-Schwert den Toast aus dem Toaster zu fischen! Beim letzten Mal fiel es hinein und der Vintage-Toaster war hin, da es an den Heizdrähten anschmolz! Ganz zu schweigen von all den Krümeln auf dem Vintage-Parkett!

August Selbstverständlich werde ich versuchen, mit einem winzigen Lego-Schwert den Toast aus dem Toaster zu fischen! Da ist es schon! Oh, es ist hineingefallen!

PR-Agentur-Mum schreit

Start-Up-Dad Naja, dann halt eine neue Ladung Brot unter den Ofengrill. Legt Brotscheiben unter den Ofengrill.

Zwei Minuten später.

PR-Agentur-Mum schreit Warum riecht es hier so komisch?

August Feuer! Papa hat vergessen, dass Backpapier auf dem Gitter mit dem Brot lag! Nun hat der Grill das Backpapier entfacht! Als Maskenverweigerer habe ich es schon eine Minute vor euch gerochen, aber natürlich nichts gesagt! Nun ist es zu spät! Alles wird in Flammen stehen! Ja!

Die Küche brennt.

