Wir erinnern uns: Unsere Lieblingsfamilien erlebten die Weihnachtszeit! Zum Glück ist das nun auch wieder vorbei! Hinter ihnen liegt nun ein Jahr, dessen viele Facetten, von uns hier nachgezeichnet, die ganze Fülle des Lebens abbilden! Was kann da überhaupt noch kommen? Eine ganze Menge! Zum Beispiel, im Fall von Start-up-Dad, PR-Agentur-Mum und August (4): Eine überraschende Begegnung mit einem alten Bekannten! Und zwar in der Uckermark! Ja, Uckermark! Wirklich? Ist das Start-up-Dads Ernst? Hat er eigentlich irgendetwas von PR-Mum mitbekommen in all den Jahren?