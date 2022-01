Wir erinnern uns: PR-Agentur-Mum hat mal wieder die Vollkrise, weil Start-up-Dad unerwartet doch noch als Foodtuber reüssiert, neues Selbstbewusstsein erlangt und in die Uckermark ziehen will! August (4) entfaltet weiterhin verlässlich sein Aggressionspotenzial! Wenigstens ist der potenzielle Vermieter in der Uckermark der Mann, der aussieht, als wäre seine Dusche seit Wochen kaputt! Ein Lied von dessen prätentiöser Avantgarde-Kinderband, das von PR-Agentur-Mum mitinspiriert wurde, geht gerade viral. Genau wie Start-up-Dads prätentiöse Kochvideos. Ein bisschen Wettbewerb hat noch keiner modernen Beziehung geschadet! Oder?

PR-Agentur-Mum schreit Ein bisschen Wettbewerb hat noch keiner modernen Beziehung geschadet! Oder?

Start-up-Dad Ein bisschen Wettbewerb?? Mein ganzes Leben besteht aus einem einzigen Kampf gegen deine Repression! Dieses eine Food-Video zu machen hat mich Mo-na-te gekostet, weil mir konsequent kein Raum dafür gelassen wurde!

PR-Agentur-Mum schreit Dieses eine Food-Video zu machen, hat dich Mo-na-te gekostet, weil du ungefähr so gut organisiert bist wie eine Plenumssitzung in einem autonomen Kulturzentrum! Alle trinken Kaffee, jammern ein bisschen rum, vertagen dann alles und das war’s! Du hast weniger Motivation als Oblomov! Da brauche ich gar nichts dazutun!

Start-up-Dad Ach nein? Du hast nichts damit zu tun? Sobald ich fünf Minuten lang versuche, mich auf etwas anderes zu konzentrieren als dein Haushalts- und Kinderbetreuungslakai zu sein, schreist du hier alles zusammen, sodass man Angst haben muss, von den Nachbarn das Jugendamt auf den Hals gehetzt zu bekommen! Weil du es nicht ertragen kannst, dass ich auch mal beruflichen Erfolg habe, das aber nicht zugeben kannst, tust du vorne herum frustriert, dass ich nichts auf die Reihe kriege, machst es aber hinten herum unmöglich, indem du hier mit Kind und Haushalt absichtlich nichts auf die Reihe kriegst, sodass ich immer wieder einspringen muss!

PR-Agentur-Mum schreit Nein, du kreierst vorne herum das Narrativ, ich kriegte nichts auf die Reihe, um dann einzuspringen und damit eine Ausrede zu haben, dass du mit deiner Arbeit nichts auf die Reihe kriegst!

Start-up-Dad Nein, du tust so, als glaubtest du, dass ich das Narrativ kreierte, du kriegtest Kind und Haushalt nicht auf die Reihe, weil ich es angeblich mental nicht auf die Reihe kriege, mein vermeintliches berufliches Nicht-auf-die-Reihe-Kriegen, was ja in Wahrheit nur ein von dir aus Neid sabotiertes Berufsleben ist, zu erkennen.

PR-Agentur-Mum Ich erkenne, dass du so tust, als tätest du so, als kriegtest du beruflich nichts auf die Reihe, um dann gelegentlich in einem deiner gefakten Aufopferungsmomente, in denen du mir ach so großzügig Kind und Haushalt abnimmst, obwohl du ja eigentlich an einem Video arbeiten wolltest, einen gefakten Erleuchtungsmoment zu performen, nämlich, dass mein Hilfe-Brauchen nur ein gespieltes sei, um dich von deinem Video abzuhalten, von dem du dich aber in Wahrheit selbst abhältst, um dir nicht eingestehen zu müssen, dass du nichts auf die Reihe kriegst!

Start-up-Dad überlegt eine Weile. Er kramt in seinem Hirn. Nichts. Nach einer Minute Du bist bloß neidisch auf meine Klickzahlen!

PR-Agentur-Mum DU bist bloß neidisch auf MEINE Klickzahlen!

August Wer hat denn aktuell höhere Klickzahlen?

Start-up-Dad und PR-Agentur-Mum stürzen zu ihren Endgeräten. Beide Gleichauf!

August Und wer passt jetzt auf mich auf? Und wer darf arbeiten?

PR-Agentur-Mum Er! Ich!

Start-up-Dad Sie! Ich!

August So kommen wir nicht weiter. Wer von euch mir mehr iPad verspricht, bekommt den Zuschlag fürs Arbeiten und zieht sich zurück, und der andere gibt mir dann das iPad und passt auf, dass ich nebenher nichts demoliere. Mindestgebot anderthalb Stunden. Das neue Gewaltvideo, das ich gerade ansehe, ist recht extensiv.

PR-Agentur-Mum und Start-up-Dad Da kann ich ja dann nebenher auch arbeiten!

August Richtig! Win-win-win!

Start-up-Dad Was wir jetzt noch gar nicht diskutiert haben: Ziehen wir in die Uckermark?

PR-Agentur-Mum schreit.

Die Kolumne „Die Väter vom Weichselplatz“ erscheint alle zwei Wochen freitags auf der Familienseite und am Samstagmorgen online bei „Lernen & Arbeiten“.