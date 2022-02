Berlin - Die neue grüne Familienministerin Anne Spiegel tritt an, um das Familienrecht zu modernisieren. „Höchste Zeit!“, findet die Anwältin Lucy Chebout. Zusammen mit rund einem Dutzend lesbischer Elternpaare ist sie an einer strategischen Prozessführung beteiligt, um zu beweisen, dass das aktuelle Abstammungsrecht massive Grundrechtsverletzungen enthält. Wir treffen uns in einem Kaffeehaus in Moabit und legen, als wir am Tisch sitzen, unsere Masken ab.

Frau Chebout, haben Sie sich auch gestaunt, als sie den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung gelesen haben? In den Passagen über das Familienrecht ist viel Musik, oder?

Ja, was hier angekündigt wird, ist revolutionär! Es könnte sein, dass mit der geplanten Gesetzgebung die Diskriminierung von Regenbogenfamilien beendet wird.

In den letzten Jahrzehnten haben sich ja die Lebensformen von Familien sehr stark verändert, es gibt viele unverheiratete Paare, viel mehr Trennungen, Alleinerziehende, Patchwork- und Regenbogenfamilien. Es gibt die Reproduktionsmedizin mit Samen- und Embryonenspenden, die familiäre Konstellationen und Konfliktfälle schafft, die juristisch durchdacht und neu definiert werden müssen.

Ja, die gelebten Verantwortungsbeziehungen müssen endlich rechtlich abgebildet werden… Selbst unter konservativen Juristen ist heute unstrittig, dass das Familienrecht und vor allem das Abstammungsrecht nicht mehr up to date ist!

Sie haben Gender Studies studiert und danach Jura, ein ungewöhnliche Kombination. Wie kam es dazu?

Als Studentin habe ich an der Humboldt-Universität am Lehrstuhl von Susanne Baer gearbeitet. Heute ist Baer Richterin am Bundesverfassungsgericht, damals war sie zugleich Professorin für Gender Studies und für Recht – und da habe ich zum ersten Mal mitbekommen, wie spannend rechtliche Diskussionen sind und wie wichtig, wenn man sich für Gerechtigkeitsfragen interessiert. Durch die Gender Studies hatte ich mir zwar eine kritische Perspektive erworben, aber doch keinen intellektuellen Werkzeugkasten. Ich konnte nicht wirklich mitreden – und deshalb habe ich mit 27 Jahren dann noch angefangen, Jura zu studieren und mein Studium ziemlich straight durchgezogen. Familienrecht hat mich besonders interessiert. Während meines Referendariats habe ich dann auch in der Berliner Kanzlei Raue eine Station absolviert. Eigentlich um sagen zu können: Ich war auch mal in der Großkanzlei – und mir hat’s nicht gefallen, aber das war dann gar nicht so. Im Gegenteil! Einige Anwälte waren eher konservativ aufgestellt, doch offen für meine Perspektiven. Und nun bin ich seit 2018 als Anwältin dort tätig, mache klassische Scheidungsfälle, Kindschaftsstreitigkeiten, namensrechtliche Fragen, Eheverträge, Probleme bei binationale Ehen. Aber am meisten beschäftige ich mich mit dem Abstammungsrecht.

Warum?

In welcher Tiefe es reformiert werden muss, wurde mir durch den Kontakt mit Regenbogenfamilien klar. Ein Moment des Erwachens war, als die grüne Bundestagsabgeordnete Ulle Schaus eine Veranstaltung organisierte zum Thema Sorgerechtsentzug bei lesbischen Paaren in der Bundesrepublik der achtziger Jahre. Damals war es nämlich so, dass Frauen, die sich von ihren Ehemännern scheiden ließen und danach in einer lesbischen Beziehung lebten, große Angst haben mussten, dass ihnen wegen dieser Tatsache das Sorgerecht entzogen wurde.

Wenn aus der Ehe Kinder hervorgegangen waren?

Ja. Und manche Mütter haben sich deshalb auf krasse Deals eingelassen bei der Scheidung – haben auf Unterhalt und alles Mögliche verzichtet, um ihre Kinder weiter sehen zu können. Und andere haben erfahren, dass Ihnen die Kinder weggenommen wurden und den Vätern zugesprochen. Damals gab es nämlich noch keine gemeinsame elterliche Sorge nach der Scheidung. Bei der Veranstaltung waren viele ältere Frauen, die unter diese Situation gelitten war. Die Stimmung war erst sehr gedrückt – dann fing man an, sich gegenseitig von seinen Schicksalen zu erzählen. Und es gab das Gefühl, endlich habe ich mal die Möglichkeit, diesen Teil meiner Geschichte kenntlich zu machen. Damals war es juristisch kein Thema, bei meiner Vorbereitung habe ich keinen Kommentar, keine Gerichtsentscheidung, wo das mal drinstand. Weil sie in einer lesbischen Beziehung lebt, entscheiden wir, dass ihr das Kind weggenommen wird…. Und ich dachte: Das Recht ist so ein Machtinstrument, dass es diese Schicksale unsichtbar gemacht hat! Seit 2017 gibt es die Ehe für alle. Eigentlich müsste man denken, dass die Ungleichbehandlung von gleichgeschlechtlichen Paaren und ungleichgeschlechtlichen Paaren abgeschafft ist – und doch trotzdem ist immer noch die Konstellation Mutter-Vater-Kind das Leitbild in unserem Familienrecht.

Inwiefern war dies ein Moment des Erwachens?

Danach habe ich an Freundinnen und Kolleginnen geschrieben: Ich möchte etwas unternehmen zur Modernisierung des Abstammungsrechts. Wer möchte dabei sein? Und zeitgleich hatte sich das Ehepaar Akkermann auf die Suche nach einer Anwältin gemacht.

Wer ist das Ehepaar Akkermann?

Gesa und Verena Akkermann haben im Jahr 2020 gemeinsam ein Kind erwartet – und dann festgestellt, dass nach der Geburt nur eine von ihnen rechtlich Mutter sein kann. Dagegen wollten sie vorgehen. Sie haben viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, an die Bundestagsabgeordneten einen Brief geschrieben. Und durch ihre persönliche Offenheit haben sie viel Unterstützung bekommen, weil man bei ihnen intuitiv das Gefühl hatte: Warum darf diese Familie keine Familie sein! Eine Freundin hat uns dann zusammengebracht. Gemeinsam haben wir uns an die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) gewendet, die sich der Aufgabe verschrieben hat, Grundrechtsverletzungen vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen. Und zwar auf dem Weg einer strategischen Prozessführung.

Die Gesellschaft für Menschenrechte, eine engagierte Anwältin und zwei entschiedene Klägerinnen, das war natürlich eine günstige Konstellation.

Ja, die Sache ist dann schnell groß geworden. Weil immer mehr Paare sich meldeten, die sagten: Wir sind in derselben Situation wie die Akkermanns und wollen auch klagen.

Auch in Berlin?

Ja, hier hat die Juristin Christina Klitsch-Eulenburg die klagewilligen Paare um sich gesammelt und dann später die Initiative „Nodoption“ gegründet, in der inzwischen über hundert Paare aus ganz Deutschland verbunden sind. Ich weiß noch, wie ich auf einer Informationsveranstaltung sprechen sollte – und dachte, da kommen vielleicht fünf Paare. Und auf einmal sind da bei Zoom plötzlich dreißig Fenster, überall krabbeln kleine Kinder durch das Bild. Und das fand ich toll zu sehen! Diese Vielfalt von Familien, die ich in der Öffentlichkeit noch nie wahrgenommen habe! Und dass wir anscheinend einen Nerv getroffen hatten, denn bei dieser Gelegenheit entstand dieser kollektive Impuls: Ja, wir wollen das angehen, wir wollen klagen, nicht nur für unsere eigene Familie, sondern für alle queeren Familien, die in derselben Situation sind.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Zur Person Lucy Chebout wurde 1984 in Naumburg an der Saale geboren. Am Tag nach ihrem Abitur zog sie nach Berlin, in die Stadt ihrer Träume, um Gender Studies und Islamwissenschaften zu studieren. Sie engagierte sich in lesbischen und schwulen Jugendorganisationen, auf nationaler und internationaler Ebene. Mit 27 Jahren fing sie an, Jura zu studieren und spezialisierte sich im Referendariat auf Familien- und Erbschaftsrecht. Seit 2018 arbeitet sie in der Berliner Großkanzlei Raue. Aktuell schreibt sie an ihrer Promotion über die Kategorie Geschlecht im Abstammungsrecht, als Stipendiatin des Deutschen Juristinnenbunds.

Sie haben rund ein Dutzend Anträge in verschiedenen Städten eingebracht. Und in vier Fällen haben Gerichte das Bundesverfassungsgericht um eine sogenannte Normenkontrolle gebeten – es soll prüfen, ob das geltende Abstammungsrecht verfassungswidrig ist. Das war ein großer Erfolg, wissen Sie schon, wann das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird?

Nein, das unterliegt der Geheimhaltungspflicht. Aber es kann auch sein, dass durch den Koalitionsvertrag nun der Eindruck entstanden ist: Das Problem wurde erkannt, wir warten jetzt, dass der Gesetzgeber das ändert. Aber natürlich kann das Familienministerium das nur anregen, Justiz- und Innenministerium muss es letztlich ins Werk setzen.

Können Sie noch mal genauer sagen, worin für Sie die Grundrechtsverletzung besteht?

Nehmen wir noch mal das Beispiel der Akkermanns: Nur Gesa, die leibliche Mutter der Tochter wird in die Geburtsurkunde eingetragen, Verena bleibt – wenn sie das erwirken will, nur das entwürdigende Verfahren der Stiefkindadoption.

Warum entwürdigend? Weil dann für Familien ein unangenehmes Screening beginnt?

Ja, das kann man so nennen. Manche Gerichte und Jugendämter prüfen die Beteiligten auf Herz und Nieren. Sie verlangen Einkommensnachweise, Gesundheitszeugnisse oder sogar einen handschriftlichen Lebenslauf, in dem sie ihre vorherigen Intimbeziehungen darlegen und beweisen sollen, dass sie keine Störungen haben.

Und dabei sind die Familien sozusagen der Willkür der Jugendämter ausgeliefert?

Ja, viele Familien trauen sich nicht zu sagen: Das geht zu weit, hier wird meine Intimsphäre verletzt, weil sie Angst haben vom Jugendamt einen schlechten Bericht zu bekommen. Auch ist das Verfahren einfach unpassend für Eltern, die ihr Kind als gemeinsames Wunschkind aufziehen wollen. Der gesamte Alltag ist sozusagen von fehlenden Rechten durchzogen. Wenn das Kind sich verletzt, kann die zweite Mutter nicht mit in die Notaufnahme, weil sie sich nicht ausweisen kann als Elternteil, sie kann keine Grenze übertreten, ihren Namen und ihre Staatsangehörigkeit nicht weitergeben. Sie ist abhängig vom Gelingen der Beziehung – wenn sie sich streitet, kann die leibliche Mutter immer sagen: Du bist raus aus dem Spiel! Und das Kind hat – bis zum Abschluss des Verfahrens - rechtlich nur ein Elternteil, keine Unterhaltsanspräche oder erbrechtlichen Ansprüche gegenüber dem zweiten Elternteil. Das Kind wäre sogar Vollwaise, wenn der leiblichen Mutter etwas zustößt.

Was soll reformiert werden?

Bisher ist es ja so: Die erste Elternstelle bekommt die Mutter, die das Kind geboren hat. Die zweite Elternstelle bekommt der Ehemann. Oder der Mann, der die Vaterschaft förmlich anerkennt. Oder derjenige, der ein Feststellungsverfahren anstrengt und durch einen DNA-Test als biologischer Vater belegt werden kann. Diese drei Optionen sind nachrangig… Aber man sieht: Ein Mann muss nicht der leibliche Vater des Kindes sein, um auf unkomplizierte Weise als rechtlicher Vater angesehen zu werden. Bei einer Frau oder bei einer Transgenderperson ist das nicht so. Deshalb wollen wir, dass die Eltern-Kind-Zuordnung unabhängig vom Geschlecht möglich wird. Denn wir müssen ja fragen, wer garantiert die beste Versorgung für ein Kind? Wahrscheinlich diejenigen, die seine Entstehung gemeinsam geplant haben.

Geplant – das Wort klingt noch etwas fremd in meinen Ohren. Aber es vermutlich richtig, weil ja die Kinder bei lesbischen Paaren in der Regel durch Samenspenden entstehen… Passiert es dann manchmal, dass die Samenspender später doch Vatergefühle entwickeln und sich stärker in die Familien einmischen als den Müttern lieb ist?

Ja, das passiert gar nicht so selten. Bei einer offiziellen Samenspende ist allerdings rechtlich ausgeschlossen, dass der Mann später Anspruch erheben kann auf eine gelebte Vaterschaft. Anders ist das bei einer privaten Samenspende - z.B. von Männern aus dem Freundeskreis des Paares. Hier ist es wichtig, dass man schon vor der Empfängnis ganz klare Absprachen trifft.

Gibt es das schon, dass Paare und der private Samenspender einen „Geburtsvertrag“ schließen? In Analogie zum Ehevertrag?

Nein, das gibt es noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja bald.

(Das Gespräch führte Eva Corino)