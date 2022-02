Berlin - Die neue grüne Familienministerin Anne Spiegel tritt an, um das Familienrecht zu modernisieren. „Höchste Zeit!“, findet die Anwältin Lucy Chebout. Zusammen mit rund einem Dutzend lesbischer Elternpaare ist sie an einer strategischen Prozessführung beteiligt, um die Benachteiligung von Kindern gleichgeschlechtlicher Eltern im aktuellen Abstammungsrecht zu beenden. Wir treffen uns in einem Kaffeehaus in Moabit und legen, als wir schließlich am Tisch sitzen, unsere Masken ab.