Berlin - Der Lehrermangel in Berlin wird immer dramatischer. Für das neue Schuljahr gab es insgesamt 2440 Vollzeitstellen zu besetzen. In einer Pressemitteilung teilte die Senatsverwaltung mit, dass es ihr gelungen sei, trotz der corona-bedingten Schwierigkeiten bei der Rekrutierung insgesamt 2886 Lehrerinnen und Lehrer (darunter auch Teilzeitkräfte) einzustellen. Man könnte meinen, dies sei Anlass für Triumphgeheul. Doch ein Blick auf die Zusammensetzung der Bewerberinnen und Bewerber stimmt sehr nachdenklich.

Nur 1526 der neuen Lehrkräfte sind Laufbahnbewerber, haben also an der Universität zwei Fächer studiert und anschließend den Vorbereitungsdienst absolviert. 790 sind Quereinsteiger, 420 werden von der Senatsverwaltung als „sonstige Lehrkräfte“ geführt. Als Quereinsteiger kommt in Frage, wer mindestens eines der Berliner Mangelfächer studiert hat. Dieses Fach darf er oder sie sofort unterrichten, muss aber berufsbegleitend noch ein zweites Schulfach studieren und im Anschluss den Vorbereitungsdienst absolvieren – zwar ist das ein langer und harter Weg, doch wartet am Ende eine unbefristete Anstellung sowie ein Einstiegsgehalt von über 5000 Euro.