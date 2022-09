Düpierte Quereinsteigerin: „Was mir am Ende dieses ganzen Stresses winkt!“ Eine Grundschullehrerin ist wütend und enttäuscht über das „Gehaltschaos“ bei den neu eingestellten Lehrkräften. Eva Corino

Eine Lehrerin im Lehrerzimmer. Für viele Quereinsteiger gehen die aktuellen Gehaltsrechnungen nicht auf. imago stock&people

Berlin -Rebekka Ochmann unterrichtet an einer Grundschule in Neukölln. Sie ist Teil einer Telegram-Gruppe von Quereinsteigern, die empört sind darüber, dass neu angestellte Lehrkräfte im nächsten Jahr 1600 Euro weniger verdienen, als in den Hochglanzbroschüren versprochen wird. Diejenigen, die nicht verbeamtet werden können oder wollen, fühlen sich düpiert.