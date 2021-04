Berlin - In die Debatte um verpflichtende Tests in den Schulen kommt keine Ruhe. Nachdem sich im Laufe der vergangenen Woche mehrere Schulleiter, Eltern und Schulpsychologen vehement gegen eine Testpflicht vor Ort aussprachen, wandte sich nun der Bezirkselternausschuss (BEA) in einem offenen Brief an Senatorin Sandra Scheeres (SPD). Der in dem Brief formulierten Forderung, den Schulen bei der Ausgestaltung der Testpflicht mehr Handlungsspielräume zu geben, schlossen sich die Elternvertreter aller zwölf Bezirke an.

„Noch nie zuvor in der Krise haben sich so viele Schulgemeinschaften so entschlossen gegen eine Anweisung gestellt“, heißt es in dem Schreiben, in dem betont wird, dass eine Testpflicht im Prinzip richtig sei. Das große Problem sei nicht die Pflicht an sich, sondern dass die Tests in den Schulen durchgeführt werden müssten. Stattdessen wird gefordert, die Schulen selbst entscheiden zu lassen, wie sie die verpflichtenden Tests organisieren. Es könnte stattdessen beispielsweise auch so umgesetzt werden, dass die Eltern Verpflichtungserklärungen unterschreiben, in denen das Testen zu Hause vorgeschrieben wird.

Der Testort Schule wird abgelehnt, nicht die Verpflichtung, zu testen.

Aber stellt man die einzelnen Schulen, wenn man ihnen diese Entscheidung zuschiebt, nicht vor langwierige und komplizierte Aushandlungsprozesse, angesichts der gespaltenen Meinungen in der Elternschaft und möglicherweise auch im Kollegium? „Nein“, sagt Norman Heise, Mitautor des offenen Briefes und Sprecher des Landeselternausschusses. „Ich traue den Schulen zu, hier auf demokratischem Wege zu einer für sie passenden Entscheidung zu finden. Aus uns vorliegenden Rückmeldungen haben Schulen sehr eindeutige Entscheidungen getroffen. Der Testort Schule wird darin abgelehnt und die Eltern sollen somit weiterhin zu Hause testen.“

Ganz so einheitlich, wie sich der BEA gegen die Testpflicht in den Schulen positioniert, ist die Sicht der Schulen auf die Dinge nicht. Gerade von Brennpunktschulen wurde in der Diskussion über Präsenzunterricht immer wieder die Sorge formuliert, die Tests würden zu Hause nicht verlässlich durchgeführt. So hatte sich beispielsweise Tilmann Kötterheinrich-Wedekind, Schulleiter des Ernst-Abbe-Gymnasiums an der Neuköllner Sonnenallee, in der Berliner Zeitung klar für eine Testpflicht an den Schulen ausgesprochen. Auch IBS-Vorsitzende und Schulleiterin Astrid Sabine Busse begrüßt die Testpflicht in der Schule. „Wir sehen das sehr positiv, auch bei uns im Kollegium, weil es unserer Sicherheit dient“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.