Berlin - In den ersten zwei Wochen nach den Herbstferien soll an den Berliner Schulen wieder drei Mal getestet werden. „So will man vermeiden, dass Reiserückkehrer verstärkt Infektionen in die Schulen tragen,“ sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung der Berliner Zeitung. In den Lerngruppen mit positiven Testergebnissen solle ebenfalls drei Mal pro Woche getestet werden.

Die Maskenpflicht der Grundschulen bleibe weiterhin ausgesetzt, allerdings „vorbehaltlich des Infektionsgeschehens“. Trotz leicht steigender Inzidenzen sei das Infektionsgeschehen an den Schulen in den Wochen vor den Ferien „relativ stabil“ gewesen. Dass sich die Grundschüler seit dem 4. Oktober nun ohne Masken durch ihren Schulalltag bewegen, hat bisher nicht zu einem sichtbaren Anstieg der Neuinfektionen geführt. Zuletzt wurden 741 Schüler an allgemeinbildenden Schulen positiv getestet, 29 Lerngruppen mussten geschlossen werden.

Ende der Maskenpflicht für ältere Schüler wird diskutiert

Am Montag nach den Ferien wird der Hygienebeirat zusammenkommen und sich beraten. Noch unklar ist, ob und wann man auch an den weiterführenden Schulen auf die Maskenpflicht verzichten wird. Wahrscheinlich ist, dass in der ersten Novemberwoche intensiv darüber diskutiert wird, wenn die Gefahr durch Reiserückkehrer gebannt ist. Bei den älteren Schülern gab es in der Vergangenheit in der Regel deutlich höhere Ansteckungsraten als bei den jüngeren. Auch wechseln Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe deutlich häufiger die Klassenräume und Lerngruppen als in der Mittel- und Grundstufe. Diese beiden Fakten müssen bei der Diskussion bedacht werden. Denkbar wäre auch, dass man den Jugendlichen zunächst nur erlaubt, die Masken am Platz abzulegen.

Die Meinung der Elternschaft ist – wie so oft in der Frage der Maskenpflicht – gespalten. Daniela von Hörschelmann vom Landeselternausschuss sagte dazu: „Für die Grundschüler war es dringender, weil die Maske ihre Lernmöglichkeiten beschnitten hat. Aber meine persönliche Meinung ist, dass wir die älteren Schüler auch von der Maskenpflicht befreien sollten, wenn die Zahlen stabil bleiben. Das ist ein kalkuliertes Risiko, führt aber zu einer Entlastung der Schüler und Lehrkräfte.“

Weitere 11.000 Luftreiniger werden ausgeliefert

Der Sprecher der Bildungsverwaltung teilte mit, dass die vierte Tranche der Luftreiniger nun geliefert werde – die ersten der 11.000 Geräte seien jetzt schon angekommen, ein großer Teil werde bis Ende Oktober an Ort und Stelle sein. Auch die fünfte und sechste Tranche – vom Bund finanziert – sei im Prozess der Auslieferung. „Damit können dann alle Schulräume in Berlin, die nur ansatzweise schlecht belüftet sind, mit Luftreinigern ausgestattet werden. Zusammen mit Bremen ist Berlin dann das Bundesland, dass die höchste Ausstattungsquote aufweist.“

Um die Impfquoten unter den Schülern und Lehrkräften zu erhöhen, plant die Senatsverwaltung für Bildung wohl nach den Ferien kleinere Impfshuttles zwischen den Schulen und den Impfzentren hin- und herfahren zu lassen. Bisher gab es schon die Möglichkeit, dass Gruppen ab 25 Schülern mit Bussen direkt bei ihrer Schule abgeholt werden. Doch viele Schulleitungen hegen nun den Wunsch, dass auch kleinere Schülergruppen (ab etwa fünf Personen) in den Genuss dieser Dienstleistung kommen.

Auch kleine Schülergruppen sollen zu den Impfzentren gebracht werden

Auch die Impfungen an den Oberschulzentren sollen fortgesetzt werden – viele Schüler werden dort ihre Zweitimpfung erhalten. Auch in Sekundarschulen und Gymnasien wurde und wird noch vereinzelt geimpft. Von Hörschelmann sagt jedoch, dass der Zuspruch dort nicht so groß gewesen sei wie erhofft. „Meine Tochter geht auf das Hannah-Arendt-Gymnasium, wo Schüler aus Rudow und Südneukölln sich impfen lassen konnten. Doch am ersten Tag wurden von 200 verfügbaren Impfdosen nur 40 verimpft. Am zweiten Tag war der Zuspruch noch geringer. Mein Eindruck ist, dass man noch einmal massiv in Aufklärung investieren muss. Es gibt so viele Gerüchte rings um das Thema Impfen, die sich in den Köpfen irgendwie festgesetzt haben und die man auflösen muss.“

„Die Resonanz auf die Impfangebote in den Schulen ist sehr unterschiedlich gewesen,“ sagte der Sprecher der Bildungsverwaltung. „Klar ist, dass wir weiter für die Impfung werben müssen. Und das tun wir auch – mit einem Info-Schreiben an die Schulleitungen und Flyern, die noch gründlich aufklären und auf bestimmte Erzählungen eingehen, die in jugendlichen Kreisen kursieren.“