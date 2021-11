Familien mit Migrationshintergrund

:

Fehlende Kita-Plätze: „Gescheiterte Bildungsbiografien von Anfang an“

Viele Eltern mit Migrationshintergrund suchen in Berlin vergeblich Kita-Plätze für ihre Kinder. Der Erzieher Cem Erkisi erklärt, warum die Not so groß ist.

Artikel anhören