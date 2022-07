Es war schon ein denkwürdiges Ereignis: Seit 18 Jahren wurden am Donnerstag in Berlin die ersten Lehrerinnen und Lehrer verbeamtet. Es geschah in einem durchaus feierlichen Rahmen – mit Sekt, Reden und künstlerischen Darbietungen. 220 junge Lehrerinnen und Lehrer, die gerade mit ihrem Vorbereitungsdienst fertig geworden waren, kamen nach Kreuzberg und bekamen dort von Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse ihre Ernennungsurkunde überreicht.

Aus Sicht der Bildungsverwaltung hat man mit der „Station Berlin“ eine ziemlich coole Location ausgesucht. Sonja Riemer, die ihr Studium im Jahr 2014 begonnen hat, freut sich, dass sie nun am Ende ihres langen Ausbildungswegs angekommen ist. „Ich freue mich, dass dieser Moment festlich begangen wird, man sich schön anziehen kann. Meinen Masterabschluss habe ich in der Corona-Zeit einfach per Post zugeschickt bekommen. Das war dann ein Tag wie jeder andere, was ich schade fand.“

Sie freut sich über die Verbeamtung und glaubt, dass sie ihrem Beruf trotz einer wachsenden Belastung treu bleiben wird. Manche ihrer Kollegen behaupten hingegen, dass die Verbeamtung ihnen gar nicht so viel bedeutet: „Erst habe ich überlegt, ob ich das überhaupt machen soll. Aber dann dachte ich, das ist vielleicht wie das Sahnehäubchen auf dem abgeschlossenen Studium“, sagt ein junger Förderschullehrer.

Viele Gäste im Station Berlin sagen, dass sie erst sehr kurzfristig erfahren haben, dass sie in diesem Jahr schon verbeamtet werden können – im Unterschied zu einigen Freunden, die die sehr strengen und zum Teil wohl auch als diskriminierend wahrgenommenen Amtsarztuntersuchungen nicht bestanden haben.

Zwei junge Frauen schildern, dass sie in den letzten Monaten von der Senatsverwaltung ziemlich unter Druck gesetzt wurden, damit sie die Fristen für den Einstellungsprozess auch wirklich einhalten. „Das sieht jetzt hier sehr gut aus in der Außendarstellung, aber dafür mussten wir in den letzten Monaten ziemlich leiden. Weil wir uns parallel zum Stress des zweiten Staatsexamens noch um die Formalitäten für die Einstellung kümmern mussten.“

Franziska Giffey hielt eine emotionale Rede, die bei ihren Zuhörern viel Zustimmung erfuhr. Sie erzählte noch einmal, dass Lehrerin immer ihr Traumberuf gewesen sei und sie diesen Traum nur wegen ihrer schwachen Stimmbänder aufgegeben habe. „Als Politikerin muss man zwar auch viel sprechen. Aber der Unterschied ist: Man hat ein Mikrophon und meistens ein aufmerksames Publikum“, scherzte Giffey.

Auch sonst sah sie einige Parallelen zu ihrem früheren und ihren aktuellen Wunschberuf: „Man muss komplizierte Dinge einfach erklären und auf empathische Art Nein sagen können,“ sagte die Regierende Bürgermeisterin,

Den Absolventen gratulierte zu der Wahl „dieses wundervollen Berufs, den man mit dem ganzen Herzen ausüben muss“ – und sagte, dass das Land Berlin sich anstrengen werde, für sie ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Ob sie die rot-weißen Kordeln in ihren Urkunden gesehen hätten?, fragte sie. „Das ist das Zeichen für die Lebenszeitverbeamtung, für den ruhigen Schlaf und die sichere Perspektive,“ lachte sie.

Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse eröffnete ihre Rede so: „Dies ist ein schöner und wichtiger Tag für das Land, für seine Schulen, auch für mich – jetzt Bildungssenatorin – und vor allem ist das ein besonderer Tag für sie. Denn heute endet eine lange Ausbildungszeit!“

Sie sprach von den schlechten Tagen des Berufs, wo man sich nach drei Regenpausen frage, warum man sich das eigentlich antut – und von den guten Tagen, wo man „geradezu durch die Schule schwebt“. Besonders gerührt war sie, dass eine frühere Schülerin von ihr unter den Lehrerinnen war, die heute aus ihren Händen ihre Urkunden in Empfang nahmen.

Leider kann diese gelungene Veranstaltung nicht ganz darüber hinwegtäuschen, dass viele Fragen rings um die Verbeamtung noch offen sind. Nach Kreuzberg kam am Donnerstag nur eine kleine Vorhut der neuen Laufbahnbeamten. Der große Rest - die 17 000 der sogenannten Bestandslehrkräfte - sollen in den nächsten Jahren folgen. Berlin hat deshalb temporär die Altersgrenze für die Verbeamtung auf 52 Jahre nach oben gesetzt.

Um das aufwendige bürokratische Prozedere durchzuführen, wurden in der Personalabteilung des Senats 35 neue befristete Stellen geschaffen. Noch fehlt es allerdings an Amtsärzten, die die notwendigen Gesundheitschecks zügig durchführen können. Hier müssen sich die Senatsverwaltung und das Landesamt für Gesundheit und Soziales noch etwas ausdenken, damit es nicht zu massiven Verzögerungen kommt.

Noch größer ist jedoch die Frage, wie die erfahrenen Lehrkräfte kompensiert werden können, die älter sind als 52 Jahre und oft zu den Leistungsträgern der Berliner Schule gehören, nun aber mehr oder weniger knapp an der Verbeamtung vorbeischrammen. Die Gefahr ist groß, dass hier eine „frustrierte Generation“ entsteht und viel vom kostbaren Rohstoff „Motivation“ vergeudet wird.

Die verbeamteten Berufsanfänger werden zunächst geringer bezahlt als ihre frisch angestellten Kollegen, doch sind die Zuwächse größer, so dass sie über das gesamte Leben gerechnet an die 100 000 Euro mehr verdienen werden und außerdem große finanzielle Vorteile durch die Beamtenpension genießen.

Im Wahlkampf hatte die SPD davon gesprochen, dass man die älteren Lehrkräfte mit „Entlastungsstunden“ entschädigen wolle. Doch wie die Berliner Zeitung aus informierten Kreisen erfuhr, wird das wohl aus tarifrechtlichen Gründen nicht möglich sein. Zudem kommt es anscheinend auch nicht in Frage, eine Sonderzulage zu zahlen, wenn keine zusätzlichen Aufgaben übernommen werden. Wahrscheinlich muss sich die Politik bald ehrlich machen und zugeben, dass eine Kompensation der älteren Lehrkräfte – zumal in der angespannten aktuellen Lage - leider nicht möglich ist. Sicher würde diese Nachricht an den Berliner Schulen für eine Stimmung sorgen, die alles andere als feierlich ist.

Die andere große Frage stellt sich im Blick auf die freien Schulen Berlins, die oft ein wichtiger Motor sind für pädagogische Innovationen und Garant für eine hohe Unterrichtsqualität. Nach einer finalisierten Verbeamtung werden viele nicht mehr konkurrenzfähig sein mit den staatlichen Schulen und traurig zusehen müssen, wie ihre besten Kräfte abgeworben werden. Es mag Menschen geben, die dies zunächst als Sieg empfinden. Doch ist es wohl nur das, was man im antiken Rom unter einem „Phyrrussieg“ verstand.