Zur Person:

Fiona El Kehal promovierte an der St Andrews University in Edinburgh in Mathematik und war im Anschluss zwei Jahre als Teach-First-Fellow in einer Berliner Brennpunktschule tätig. Danach gründete sie die heute preisgekrönte Quinoa-Schule in Wedding, eine Privatschule für arme Familien, die sich zum Ziel gesetzt hat, all ihre Schüler zu einem Abschluss zu führen. Inzwischen ist El Kehal als Lehrerin im Quereinstieg tätig und qualifiziert sich noch für ein zweites Fach: nämlich Sonderpädagogik.