Im Januar 2021, ziemlich genau vor einem Jahr, war Tobi* im ersten Semester – online, wegen der Pandemie. Nach gut drei Monaten Studium hatte er noch keinen Hörsaal von innen gesehen und keinen einzigen seiner Kommilitonen kennengelernt. In seiner Studentenbude in Darmstadt hatte Tobi es nicht mehr ausgehalten. Er lebte jetzt wieder in Ballwitz*, einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern.