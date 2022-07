Am Tag nach der großen Feierstunde für die Verbeamtung der jungen Lehrerinnen und Lehrer in Kreuzberg gibt es ein hartes Erwachen. Noch wurde das politisch nicht kommuniziert. Doch nach Recherchen der Berliner Zeitung ist es sehr wahrscheinlich, dass all diejenigen Lehrkräfte, die nicht verbeamtet werden können, nur um etwa 185 Euro pro Monat bessergestellt werden sollen als bisher. Nach Aussagen von Martina Regulin, der Vorsitzenden der GEW Berlin, orientiert sich die Berliner Bildungsverwaltung dabei am sogenannten sächsischen Modell.

Der Verein „Bildet Berlin!“ hatte vor einiger Zeit ausgerechnet, dass verbeamtete Lehrkräfte über ihre Lebensspanne 200.000 Euro mehr verdienen als angestellte – und dann noch einmal große Vorteile haben durch die höhere Pension und die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Im Vergleich dazu wären die zusätzlichen 185 Euro monatlich für die Nicht-Verbeamteten ein schwacher Trost.

Entlastungsstunden könnten zu mehr Mangel führen

Hier stellt sich also ein Gerechtigkeitsproblem. Dies antizipierend hatte sich die SPD im Wahlkampf für das sogenannte „Berliner Optionen-Modell“ stark gemacht und für eine zeitliche Entlastung der Lehrkräfte plädiert. Man wollte den angestellten Lehrkräften bis zu vier Entlastungsstunden anbieten. Das hatte viele Delegierte der SPD so überzeugt, dass sie dem Parteitags- und Koalitionsvertragsbeschluss zur Verbeamtung gerne zustimmten.

Doch einerseits würden Entlastungsstunden in der aktuellen Mangelsituation dazu führen, dass im nächsten Schuljahr noch mehr Stunden gekürzt werden müssten. Und andererseits stellt sich nun heraus, dass die zeitliche Entschädigung wohl tarifrechtlich schwierig umzusetzen ist.

Manche sagen, die Umsetzung sei unmöglich – andere halten sie durchaus für möglich, wenn man den festen politischen Willen dazu habe. Auf dem letzten Parteitag der SPD Mitte Juni hatte die Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AFG) einen Antrag gestellt und gefordert, das Berliner Optionsmodell vollständig umzusetzen. Das bedeutet auch „einen zwingenden zeitlichen Ausgleich für die verbleibenden Tarifangestellten“.

Sächsisches Modell für Berlin?

Noch ist nichts entschieden. Aber der Senat scheint auf das sächsische Modell zuzusteuern. Denn auch eine finanzielle Entschädigung, die höher als 185 Euro läge, ist wohl im Rahmen des Tarifgefüges der Länder schwer zu realisieren. Weil so Gerechtigkeitsprobleme im Vergleich mit anderen Bundesländern entstünden.

Die GEW hatte in einer Pressemitteilung angezweifelt, ob die Altersgrenze für die Verbeamtung tatsächlich temporär auf 52 Jahre angehoben werden könne – wie von der Bildungsverwaltung geplant. In der Regel liegt die Altersgrenze für eine Verbeamtung im Bundesgebiet bei 45 oder 47 Jahren. In Berlin will man sie anheben, um die Gruppe derjenigen, die darauf verzichten müssen, möglichst klein zu halten. Schätzungen gehen dabei von einer Gruppe von 4000 bis 6000 Lehrkräften aus, andere von 6000 bis 8000.

Aus Kreisen der Bildungsverwaltung war zu hören, dass die Senatsverwaltung die Anhebung der Altersgrenze auf jeden Fall erreichen möchte, dabei aber auch auf die Überzeugungskraft des Finanzsenators Daniel Wesener bei den Tarifverhandlungen setzen muss. Spruchreif ist das erst, wenn der betreffende Gesetzesartikel in den Monaten November und Dezember von Senat und Abgeordnetenhaus beschlossen wird.

Die älteren Lehrer sind nicht das einzige Problem: Bis jetzt wurden alle neu angestellten Lehrkräfte so gut bezahlt, als würden sie von Anfang an in der Kategorie A13, Erfahrungsstufe 5 eingestuft. Der Unterschied zwischen Stufe 1 und 5 beträgt über 1600 Euro. Doch diese Regelung soll Ende dieses Jahres auslaufen.

Vor Jahren hatte die Tarifgemeinschaft der Länder (TFL) dieser Sonderregelung zugestimmt, weil das Land Berlin damals nicht verbeamtete und die Lehrkräfte auf andere Weise an sich binden wollte. Mit der Verbeamtung fällt nun der Grund für diese Form des Nachteilsausgleichs weg. Die neu eingestellten Lehrkräfte werden jetzt entweder gleich verbeamtet oder auf Erfahrungsstufe 1 angesiedelt – so wie in Bayern und Baden-Württemberg auch.