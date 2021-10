Berlin - Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat 28 Schulen aus zehn Berliner Bezirken für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Idee ist, dass die Lehrkräfte vor den Parteizentralen demonstrieren, um für kleinere Klassen und damit auch für eine geringere eigene Belastung im Unterrichtsalltag zu kämpfen.

Die Forderung der GEW nach kleineren Klassen gibt es schon seit vielen Jahren. Dass sie ausgerechnet jetzt wiederholt wird, hat viele Kritiker auf den Plan gerufen. Zum einen ist die Klassengröße einer Regelung über Tarifverträge vermutlich überhaupt nicht zugänglich. Und zum anderen fehlen schon mit den üblichen Klassenstärken in Berlin aktuell 450 Lehrkräfte. Auch hatten Kinder, Eltern und Lehrkräfte durch Corona ohnehin schon mit häufigem Unterrichtsausfall zu kämpfen und können nicht noch einen weiteren Tag Unterrichtsausfall gebrauchen. Dirk Stettner von der CDU bezeichnete das Manöver der GEW deshalb als „Egomanie zur Unzeit auf Kosten von Eltern und Kindern.“

An diesen Schulen wurde zum Streik aufgerufen:

1. Charlottenburg-Wilmersdorf: Anna-Freud-Schule OSZ für Sozialwesen I

2. Friedrichshain-Kreuzberg: Nürtingen-Grundschule, Lina-Morgenstern-Schule, Refik-Veseli-Schule, Hector-Peterson-Schule

3. Marzahn-Hellersdorf: Virchow-Oberschule, Otto-Nagel-Gymnasium

4. Mitte: Willy-Brandt-Schule

5. Neukölln: Walter-Gropius-Schule, Fritz-Karsen-Schule, Karlsgarten-Schule, Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg, Ernst-Abbe- und Hannah-Arendt-Gymnasium

6. Lichtenberg: Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium, Mildred-Harnack-Schule

7. Pankow: Rosa-Luxemburg-Gymnasium, Heinrich-Schliemann-Gymnasium

8. Spandau: Kant-Gymnasium, Hans-Carossa-Gymnasium, Martin-Buber-Sekundarschule, Carlo-Schmid-Sekundarschule, B.-Traven-Gemeinschaftsschule, Knobelsdorff-Schule OSZ Bautechnik I

9. Tempelhof-Schöneberg: Teltow-Grundschule, Robert-Blum-Schule

10. Treptow-Köpenick: Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule, Emmy-Noether-Gymnasium

Alle Schultypen sind vertreten, die Grundschulen bilden allerdings eine Minderheit. Antje Merten, Schulleiterin der Teltow-Grundschule in Schöneberg, sagte der Berliner Zeitung, man habe eine Abfrage gemacht und gehe davon aus, dass mindestens fünf Lehrkräfte am Mittwoch streiken würden. „Es können aber auch 15 Lehrkräfte sein. Das wissen wir morgen spätestens um sieben Uhr und können dann reagieren. Da wir eine gebundene Ganztagsschule sind, können unsere Erzieherinnen und Erzieher einspringen und gewährleisten, dass die Schüler bis nachmittags betreut sind. Dennoch haben wir den Eltern gesagt, dass sie ihre Kinder am Mittwoch früher abholen oder ganz zu Hause lassen können.“

Die Schulleiterin rechnet damit, dass es zu Unterrichtsausfällen kommt. Den Streik zu bewerten, stünde ihr nicht zu, so Merten. „Das ist Arbeitskampf, der von den Lehrkräften geführt wird, und wir organisieren den Tag so, dass die Kinder dennoch versorgt sind.“