Grandios: Der Berliner Reformpädagoge Kurt Hahn und sein United World College

Internationale Schüler beim Tag der offenen Tür am 18.9.2022 am Robert-Bosch-Kolleg in Freiburg, dem einzigen United World College in Deutschland. Robert Bosch Kolleg in Freiburg

Wir sollten wieder mehr über Kurt Hahn sprechen, einen der bedeutendsten Reformpädagogen des zwanzigsten Jahrhunderts, der in Wales das Atlantic College gegründet hat. Es ist das erste von mittlerweile 18 United World Colleges (UCW), eine grandiose pädagogische Antwort auf die globalisierte Welt. Sie bilden eine internationale Elite aus, die fähig, verantwortungsvoll und idealistisch ist.

Aber der Reihe nach: Kurt Hahn wurde 1886 als Sohn eines jüdischen Großindustriellen in Berlin geboren. Seine Mutter führte in einer Villa am Wannsee einen intellektuellen Salon. Nach seinem Studium in Oxford arbeitete Hahn im Auswärtigen Amt und war ein enger Vertrauter des Reichskanzlers Max von Baden. Die erste Schule, die er gründete, war die Schule Schloss Salem. Als er seine Salemer Schüler zu Protesten gegen Hitler aufrief, wurde er verhaftet. Nach seiner Freilassung emigrierte er nach Schottland, wo er in Gordonstoun wieder eine Schule gründete.

Fans der Netflix-Serie „The Crown“ kennen sie, weil dort gezeigt wird, wie Prinz Philip – der Gemahl der verstorbenen Queen Elizabeth – als Jugendlicher nach dem tragischen Flugzeugabsturz seiner Geschwister von seinem Schulleiter Kurt Hahn mental gerettet wurde.

1956 erlebte Hahn am Nato Defense College in Rom, wie Menschen aus Nationen, die im Krieg verfeindet gewesen waren, friedlich miteinander lernten – eine Initialzündung für die Schaffung des ersten United World College (UWC) an der walisischen Steilküste im Jahr 1962. The Times schrieb damals „vom aufregendsten Experiment auf dem Gebiet der Bildung seit dem Zweiten Weltkrieg“.

Jugendliche brauchen Herausfordernungen und Abenteuer

Hahns Idee war, dass Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren aus praktisch allen Ländern der Erde gemeinsam leben und lernen, um durch ihre Freundschaft die Feinseligkeit des Krieges zu überwinden. Die sieben Grundsätze seiner Pädagogik lauten: 1. Gebt den Kindern Gelegenheit, sich selbst zu entdecken. 2. Lasst die Kinder Triumph und Niederlage erleben. 3. Gebt den Kindern Gelegenheit zur Selbsthingabe an die gemeinsame Sache. 4. Sorgt für Zeiten der Stille. 5. Übt die Fantasie. 6. Lasst Wettkämpfe eine wichtige, aber keine vorherrschende Rolle spielen. 7. Erlöst die Söhne und Töchter reicher und mächtiger Eltern von dem „entnervenden“ Gefühl der Privilegiertheit.

Gingen anfangs vor allem die Kinder aus privilegierten Familien auf das College, werden die United World Colleges heute in großer Zahl von hochbegabten Kindern aus ärmeren Verhältnissen besucht, die großzügige Stipendien bekommen. Die Auswahl treffen die nationalen Länderkomitees. Man folgt dem Curriculum des International Baccalaureat (IB), mit dem man fast überall auf der Welt studieren kann.

Hahn war überzeugt, dass Heranwachsende nur durch Herausforderungen, Abenteuer und selbst initiierte Projekte ihre persönliche Passion entdecken können. Neben dem Streben nach akademischer Exzellenz setzte er auf Expeditionen in die Natur, sportliche und künstlerische Aktivitäten und soziale Dienste.

Heute gibt es UWCs in Ländern wie Kanada, Südafrika, Singapur oder Armenien. Auch in Deutschland hat eines seine Türen geöffnet, das Robert-Bosch-Kolleg in Freiburg. Junge Menschen, die ein UWC besucht haben, schwärmen ihr Leben lang von dieser prägenden Zeit und zehren von den Freundschaften, die sie dort geschlossen haben.

Susanne Schleyer Die Kolumne Eva Corino schreibt bei der Berliner Zeitung über ihre Herzensthemen Bildung und Familie. Ihre Kolumne handelt von Erziehungsthemen, die eine „subkutane Aktualität“ haben und modernen Familien unter die Haut gehen.

An alle Schüler, die Lust haben, Teil des nächsten Jahrgangs an den 18 United World Colleges zu sein: Die Bewerbungsfrist hat schon begonnen und endet am 27.11.2022. Bewerber und Bewerberinnen finden das Formular und nähere Informationen hier: https://uwc.de/united-world-colleges/bewerbungsprozess/https://uwc.de/united-world-colleges/bewerbungsprozess.