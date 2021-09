Berlin - Für Freitag hat die Bewegung Fridays for Future zum ersten Mal seit dem Lockdown wieder zum Klima-Streik aufgerufen. In über 300 deutschen Städten sind Demonstrationen geplant. In Berlin soll der Zug um 12 Uhr vor dem Bundestag beginnen. Greta Thunberg, die Gallionsfigur der Bewegung, wird anwesend sein und voraussichtlich eine Rede halten.

Der Zeitpunkt der Demonstration ist natürlich sehr wirkungsvoll gewählt – nur zwei Tage vor den Wahlen zum Bundestag und zum Berliner Abgeordnetenhaus. Greta Thunberg betonte jedoch in einem Interview mit dem Tagesspiegel, dass sie keine Wahlwerbung für die Grünen machen wolle. Aber: „Es ist absolut entscheidend, dass die Menschen zur Wahl gehen und für die Option stimmen, die sie für die Beste halten.“