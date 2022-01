Sheila de Liz ist in den USA geboren und im Alter von 15 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie betreibt als Gynäkologin eine eigene Praxis in Wiesbaden und hat ein Buch über die Wechseljahre geschrieben, das zum Bestseller wurde.

In welchem Land ist man aufgeklärter, in Deutschland oder in den USA?

In den USA. Man hält ja die Amerikanerinnen für etwas prüde. Und das sind sie auch, was die öffentliche Darstellung von Nacktheit angeht. Aber die Amerikanerinnen kennen sich einfach besser aus mit ihrem eigenen Körper, kennen die lateinischen Namen für ihre Organe – was man von den deutschen Frauen nicht behaupten kann. Für viele ist das immer noch der „mysteriöse Unterleib“.

Warum wird man in unserer Gesellschaft über die Pubertät aufgeklärt, aber nicht über die Wechseljahre, obwohl der physische und psychische Umbruch ähnlich groß ist? Empört Sie das?

Die Wechseljahre werden ignoriert. Und das ist nicht nur ein deutsches, sondern ein weltweites Phänomen. Früher wurden der Frau genau zwei Rollen zugeschrieben: Sie sollte schön sein und sich um ihre Kinder kümmern. Wenn die Schönheit verwelkte und die eigenen Kinder aus dem Haus gingen, wurde man als Frau schnell aufs Abstellgleis geschoben. Und zwar sowohl sozial als auch medizinisch: Lange haben sich die Ärzte und selbst die Gynäkologen für die Wechseljahre nicht interessiert. Nach dem Motto: Da kann man eh nichts machen! Was falsch ist … Also wenn ich zum Beispiel an meine Facharzt-Ausbildung zurückdenke, dann handelten nur etwa 0,5 Prozent meiner Ausbildung von den Wechseljahren. Heute ist das mein Spezialgebiet und ich muss ständig gegen anachronistische Vorstellungen ankämpfen.

Gegen welche?

Dass die schönsten und interessantesten Seiten des Lebens vorbei seien, dass man nicht mehr attraktiv sein könne, keine wichtigen Aufgaben mehr habe …

Frauen in der Lebensmitte haben heute ganz andere Möglichkeiten als die Generation unserer Mütter und Großmütter. Früher fühlten sich die Frauen mit Anfang fünfzig schon fast wie Seniorinnen und versteckten ihre Körper in beigen Anoraks und weiten Pullovern. Das ist heute nicht mehr der Fall. Im Beruf sind die Fünfzigjährigen heute oft auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft, sie reisen gerne, kleiden sich körperbetont. Und mit den neuen beruflichen Aufgaben hat auch das Empty-Nest-Syndrom viel von seinem Schrecken verloren.

Ja, unsere Gesundheit und unser Lebensgefühl haben sich in den letzten dreißig Jahren schnell weiterentwickelt. Und das spiegelt sich in diversen Hollywoodfilmen. Früher hieß es, ab 35 bekommt man als Schauspielerin keine guten Rollen mehr, da wird man unsichtbar. Aber jetzt? Wer holt denn die Massen ins Kino – Frauen wie Reese Witherspoon, Julia Roberts, Salma Hayek oder Halle Berry die viel Beziehungswissen gesammelt haben und vor der Kamera wirklich etwas erzählen können.

Warum wurden die Wechseljahre so lange tabuisiert?

Bisher haben sich die Ärzte und selbst die Gynäkologen für die Wechseljahre nicht wirklich interessiert. Nach dem Motto: Da kann man eh nichts machen! Was falsch ist … Falsch ist auch die Idee, dass sich die unangenehmen Begleiterscheinungen der Wechseljahre erst einstellen, wenn man die letzte Blutung hatte. Es gibt einen gleitenden Übergang von der fruchtbaren zur unfruchtbare Phase.

In Ihrem Buch unterteilen Sie die Wechseljahre in drei verschiedene Phasen – die Menopause, die Peri- und die Postmenopause. Können Sie das näher erklären?

Die Menopause meint die allerletzte Periode im Leben einer Frau – und die sozusagen aus dem Rückspiegel gesehen, wenn zwölf Monate lang wirklich keine Blutung mehr kam. Die Perimenopause beschreibt die Zeit der großen hormonellen Schwankungen, die schon vorher einsetzt und noch zwei Jahre nach der letzten Periode anhält. Und wenn sich der Hormonspiegel dann auf einem niedrigen Niveau stabilisiert hat, spricht man von der Postmenopause. Wenn Frauen in der Postmenopause sind, dann haben sie nur noch zwei Prozent ihrer ursprünglichen Hormonversorgung.

Kommen Männer auch in die Wechseljahre oder nur in die Midlife-Crisis?

Männer verlieren nicht innerhalb von 2-3 Jahren 90 % ihrer hormonellen Versorgung, aber sie haben über Jahrzehnte schon einen Testosteron Abfall. Der ist milder, aber der ist da.

Privat Zur Person: Dr. med Sheila de Liz, geboren 1969 in New Jersey, ist die Tochter einer Amerikanerin und eines Portugiesen. Im Alter von 15 Jahren kam sie mit ihrer Mutter und ihren beiden Schwestern nach Deutschland. Nach ihrem Studium eröffnete sie eine gynäkologische Praxis in Wiesbaden. Sie hat einen Podcast und zwei Bücher veröffentlicht: „Unverschämt. Alles über den fabelhaften weiblichen Körper“ sowie „Woman on Fire. Alles über die fabelhaften Wechseljahre“. De Liz ist selbst Mutter von zwei Kindern.

Viele denken, dass nur das Hormon das Östrogen die Geschicke des weiblichen Körpers bestimmt. Tatsächlich gibt es aber noch zwei andere einflussreiche Hormone: Progesteron und Testosteron. Was macht dieses Trio eigentlich mit uns?

Progesteron ist das Hormon der zweiten Zyklushälfte, es entwässert und entspannt uns. Und wenn es fehlt, dann schlafen wir schlechter und sind gereizter. Testosteron ist zuständig für Tatkraft, Selbstbewusstsein und eine flammende Libido. Östrogen ist unser Hormon der Weiblichkeit. Es stimuliert die weiblichen Kurven, bereitet den Eisprung vor und sorgt dafür, dass wir ein Nest bauen und uns um alle kümmern wollen, um Kinder, Mann und Schwiegermutter.

Das Absinken des Hormonspiegels kann viele unangenehme Begleiterscheinungen haben. Können Sie die mal aufzählen?

Hitzewallungen, Schlafmangel, Stimmungsschwankungen und Depressionen, Gewichtszunahme, Libidoverlust, Schmerzen beim Sex, Gelenkschmerzen, Inkontinenz, Schilddrüsenprobleme …

Puh, das ist ja eine ziemlich lange Liste von Malaisen. Und trotzdem verraten Sie in Ihrem Buch angeblich „alles über die fabelhaften Wechseljahre“? Was ist denn daran so fabelhaft? Ist das nicht eine Form des fast schon verlogenen „Think positive!“?

Tatsächlich nicht. Ich möchte offen und ehrlich sein – meinen Patientinnen und meinen Leserinnen auf Augenhöhe begegnen und sagen: Hör mal, das und das kommt auf dich zu. Und das und das kann man dagegen machen!

Sie raten den Frauen, bei wachsendem Leidensdruck auf künstliche bzw. bioidentische Hormone zurückzugreifen. Können damit die Beschwerden gelindert werden?

Ja, das meiste geht weg, wenn man früh genug anfängt. Es gibt ein goldenes Fenster für die Einnahme, und war in den Jahren um die letzte Periode. Ich rate meinen Patientinnen oft, kurz vor dem 50. Lebensjahr anzufangen. Auf keinen Fall sollte man warten bis man eine chronische Krankheit hat – wenn man schon unter Osteoporose oder Diabetes leidet, dann muss man das sehr kritisch diskutieren. Es geht aber niemals nur darum, die Beschwerden wegzubekommen, sondern insgesamt möchte ich, dass die Frauen in den Wechseljahren eine aufmerksame medizinische Begleitung bekommen. Wir machen das bei den Teenies, wir machen das bei den Schwangeren, also warum nicht bei dieser dritten großen hormonellen Umstellung?

Aber warum haben dann künstliche bzw. bioidentische Hormone so einen schlechten Ruf?

Weil man den Frauen in den Siebzigerjahren hochdosierte Pferdehormon-Cocktails verabreicht hat und dann hat eine Studie festgestellt, dass bei einer bestimmten Gruppe das Brustkrebsrisiko leicht erhöht ist. Diese Studie hat große Panik ausgelöst. Und seitdem wird alles verbannt, was auch nur von Ferne nach Hormonen aussieht. Nach dem Motto: Fanta macht Krebs und deshalb dürfen wir keine Orangen mehr essen! Ich empfehle meinen Patientinnen, bioidentische Hormone einzunehmen – die nicht von Pferden stammen, sondern pflanzlich gewonnen werden. Die kann unser Körper nämlich sofort erkennen. Und die haben im Grunde auch keine Nebenwirkungen, können in der Apotheke auf Kassenrezept erworben werden. Das sind keine Outsider-Präparate, sondern State-of-the Art-Mittel in allen Gesellschaften der westlichen Welt.

Aber warum werden die dann nicht von allen Gynäkologen der Welt empfohlen? Und von der Pharma-Industrie kräftig beworben? Ist die Wirkung in der Fachwelt doch umstritten?

Der schlechte Ruf hat sich in den Köpfen festgesetzt. Und ich kenne ziemlich viele Gynäkologen, die sich die zeitraubenden Diskussionen mit ihren Patientinnen einfach sparen wollen. Und die Pharmakonzerne können mit den bioidentischen Hormonen nicht viel Geld verdienen, weil sie keine Patente anmelden können.

Was sollen Frauen noch tun, um in ihrer zweiten Lebenshälfte vital zu sein und ihre Tage zu genießen?

In den Wechseljahren zwingt uns unser Körper dazu, stärker auf das zu hören, was wir brauchen und was uns gut tut. Und das ist eine Chance. Wir können nicht mehr so rücksichtslos aus unseren Ressourcen schöpfen, sondern müssen Geist, Körper und Seele besser pflegen, um leistungsfähig zu sein. Die vier Säulen der Gesundheit sind für mich: Sport, Ernährung, Ruhe und Stille.

Was ist der Unterschied zwischen Ruhe und Stille?

Ruhe ist die Gelegenheit, genug zu schlafen. Stille meint eine Form der Kontemplation und des Gebets. Ich versuche, morgens nach dem Aufstehen immer meine Dankbarkeitsübung zu machen und an all die Menschen und Zusammenhänge in meinem Leben zu denken, für die ich dankbar bin. Das hilft mir, mit einer positiven Energie in den Tag zu starten.

Und dann beginnt das, was sie die „fabelhaften Wechseljahre“ nennen? Können Sie noch mal das Positive betonen?

Na ja, man kann es auch so empfinden, dass die Vernebelung des Geistes durch das Östrogen aufhört. Fast zwanzig Jahre lang hat man als Frau vor allem versucht, die anderen zufriedenzustellen: Den Chef, den Mann, die Kinder, die Schwiegermutter, den Elternvorstand – und nun sagt man vielleicht: Nö, jetzt bin ich mal dran!

Das klingt mir ein bisschen zu hedonistisch … und so, als ob das Familienleben immer nur Fronarbeit gewesen wäre. Ich denke, dass das auch eine Form der Selbstverwirklichung sein kann - die sozialen Prozesse in der Familie zu gestalten.

Ich möchte die Frauen darin bestärken, ihren Weg zu gehen. Es gibt ja genug Gegenwind oft von außen! Etwa der Ehemann, der ihre Träume unrealistisch findet, oder andere, denen das unbequem wird, wenn die Frau ihre eigenen Wünsche priorisieren. Das ist vom Hedonismus noch sehr weit entfernt! Die Kehrseite sehe ich auch: Also die Frauen, die nie die alten Rollenvorstellungen gesprengt haben, die kommen ja auch zu mir in die Praxis. Und ich bemerke, dass sie immer trauriger werden und manchmal auch chronisch krank. Weil sie nie gelernt haben, dass ihre eigenen Wünsche etwas wert sind. Weil sie sich immer nur um andere gekümmert haben und mit fünfzig auch noch die demente Schwiegermutter pflegen, weil der Mann und seine drei Brüder finden, das sei nun mal „Frauensache“.

Das letzte Kapitel in Ihrem Buch heißt: Free at last, endlich frei. Was meinen Sie damit?

Fähig, die eigenen Träume in die Tat umzusetzen.

Sie schreiben: „Am Ende der Wechseljahre stehst Du da, eine neue Version Deiner selbst, im Feuer geschmiedet wie ein Schwert, eine Frau, die das Zepter ihres Lebens in die Hand genommen hat.“ Ist das Ihr Mantra?

Vielleicht … jedenfalls hatte ich mit Mitte vierzig das Gefühl, endlich in meine Kraft zu kommen. Und ich kenne eine ganze Reihe von Frauen, denen das auch so ging.

Das Gespräch führte Eva Corino.