Berlin - Am Anfang der Woche fanden die Berliner Schulleiter eine E-Mail mit einer unerfreulichen Nachricht in ihrem Postfach: Über die Schulen wurde eine Haushaltssperre verhängt. „Für den verbleibenden Zeitraum im Haushaltsjahr 2021 dürfen bis zum Buchungsschluss am 15.12.2021 ausschließlich nur noch jene Ausgaben zu Lasten des Haushalts 2021 getätigt werden, für die aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen ein Zahlungsanspruch besteht.“