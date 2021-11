Wir erinnern uns: August (4) musste in Quarantäne und seine Mum brachte einen Bretterverschlag vor seiner Zimmertür an, woraufhin er ausbrach und einen Küchenbrand auslöste! PR-Agentur-Mum flippte richtig aus! Egal, so abstoßend wie die Figuren in dieser Kolumne ist ja in Wahrheit auch niemand! Außer natürlich Kita-WhatsApp-Gruppen, die sind genauso schlimm wie unsere hier! Was hält Start-up-Dad davon? Wumpe! Für seine Gefühle und Bedürfnisse interessiert sich ja eh keiner mehr!

Start-up-Dad Für meine Gefühle und Bedürfnisse interessiert sich ja eh keiner mehr!

PR-Agentur-Mum am Telefon Ach guten Tag, ich hatte Sie vor zwei Tagen auf Ebay wegen Ihres dänischen Vintage-Tischs angeschrieben, und dachte, ich probiere es noch mal … Ach so, ja, verständlich, die Kinder! Sie sind wie die 90er-Jahre in der Kunst! Sie gehen nie weg! Ständig sind sie da!

Start-up-Dad Ich bin auch immer da! Scheint nur niemand zu bemerken! Huhu! Hier! Ich! Hier! Ich!

PR-Agentur-Mum Ach, bei Ihnen war auch Quarantäne? Jaja, ist bei uns jetzt auch vorbei, unser kleiner Diktator ist seit heute wieder in der Kita, Himmel sei Dank, haha! Endlich kann ich mich wieder um die Wohnung kümmern. In Zeiten, in denen man ständig mit allen zu Hause aufeinanderhängt, sorge ich mich umso mehr um den Komfort!

Start-up-Dad Ich komm hier gar nicht mehr vor!

PR-Agentur-Mum am Telefon Ganz richtig, der alte ist abgebrannt! Lange Geschichte … Ich dachte mir halt, die nächste Quarantäne kommt bestimmt, und ohne das Design der Dänen halte ich das nicht aus! Quarantänen nur mit Dänen! Haha! Apropos, ich sah da auch einen Fifties-Sessel, Studio-Kopenhagen-mäßig. Wirklich? Was sind die Maße? Nice, bis nachher! Ciao! Legt auf.

Start-up-Dad Deine Vintage-Möbel, obwohl raumbetonend arrangiert, nehmen dennoch allen Raum ein! Egal, wo in der Wohnung ich mich aufhalte, fühle ich mich deplatziert!

PR-Agentur-Mum holt einen Zollstock Kannst du Platz machen und dich da drüben in die Ecke stellen? Ich muss hier was ausmessen.

Start-up-Dad stellt sich in die Ecke. Ich kann nicht …

PR-Agentur-Mum ohne aufzublicken … nicht mehr atmen, ich weiß, du fühlst dich selbst nicht mehr, ich weiß, du hast dich verirrt in einem Wald ganz allein, ich weiß. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal wieder nach etwas anderem zu klingen als nach einer britischen Post-Punk-Platte der 80er-Jahre? Noch so ein Jahrzehnt, das nie weggeht, jedenfalls in der Popmusik und natürlich hier bei uns!

Start-up-Dad blickt auf die Vintage-Möbel Bei uns hier gehen vor allem die 50er-Jahre nicht weg! Apropos weg: Der Wohnungsmangel in der Stadt geht ganz bestimmt nicht weg, sollten also nicht wir weggehen? Z.B. nach Brandenburg?

PR-Agentur-Mum schreit Niemals! Das Land ist die totale Erstickung! Hast du nie Thomas Bernhard gelesen?

Start-up-Dad Doch, natürlich. Er sagt im Weiteren, dass die Stadt ebenfalls die totale Erstickung sei! Nirgendwo gelingt Leben! Überall Erstickung!

PR-Agentur-Mum Jedenfalls, wenn du weiterhin Backpapier im Ofen anbrennen lässt! Ihr Telefon klingelt. Schreit hinein: Ja! Zu Start-up-Dad: Die Hausratversicherung! Ins Telefon: Was? Aber laut Vertrag ist grobe Fahrlässigkeit abgedeckt! Was? Backpapier ausgenommen? Wirft Telefon in die Ecke.

Auf beiden Telefonen meldet sich die Kita-WhatsApp-Gruppe Ding! Ich bin es! Die als Elternalltagsforum getarnte Austauschbörse für Freunde der psychologischen Folter! Heute in Form eines Posts der Neuen, jener Familie aus Folgen 23, 24 und 25, die derart toll und sympathisch sind, dass sie in dieser Kolumne, die ausschließlich von grauenhaften Menschen handelt, nie direkt zu Wort kommen dürfen! Sie laden euch ein zur House-Warming-Party in der wahnsinnig geilen Wohnung nebenan, die unmöglich zu kriegen war! Bringt gerne etwas zu essen mit, aber wenn nicht, auch voll okay!

Start-up-Dad Brandenburg, just sayin’!

PR-Agentur-Mum ab

Die Kolumne „Die Väter vom Weichselplatz“ erscheint alle zwei Wochen freitags auf der Familienseite und am Samstagmorgen online bei „Lernen & Arbeiten“