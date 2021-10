Berlin - Wenige Monate nach Beginn ihrer zweiten Amtszeit hat Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität (HU) zu Berlin, ihren Rücktritt angekündigt. Sie wolle zum Ende des Jahres gehen, schreibt sie in einer Erklärung. Als entscheidenden Grund dafür nennt sie die Novelle des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG). „Persönlich halte ich die wissenschaftspolitischen Weichenstellungen des BerlHG für gut gemeint, aber schlecht gemacht“, erklärt sie.

Sabine Kunst ist seit 2016 Präsidentin der HU und hatte erst im Mai dieses Jahres ihre zweite fünfjährige Amtszeit angetreten. Bereits Anfang September kritisierte sie in der Berliner Zeitung das neue „Gesetz zur Stärkung der Berliner Wissenschaft“. Im Kern geht es darum, dass sich mit den Veränderungen „die Zahl von unbefristet beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeitern über die nächsten Jahre hinweg deutlich erhöhen werde“, wie Kunst ausführt.

Diese Entwicklung hat zwei Seiten. Auf der einen Seite verbessert sie die Situation junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Diese befinden sich gerade im entscheidenden Alter zwischen 30 und 40 – in der sogenannten Postdoc-Phase – in einer sehr unsicheren Lage. Ihre Stellen sind befristet, die Karriereaussichten ungewiss, die Arbeitsbedingungen hart. Sabine Kunst erwähnt selbst „eine hohe Unzufriedenheit mit den unwägbaren Zukunftsaussichten zum Beispiel in den Emmy-Noether-Arbeitsgruppen oder auch bei den ERC-Awards“ sowie eine breite Unterstützung für die Initiative, die im Internet unter #IchbinHanna dafür eintritt, ein Mindestmaß an Planbarkeit von Karrieren zu ermöglichen.

Anspruch auf unbefristete Beschäftigung

„Ich kann das gut verstehen und sehe die dringende Notwendigkeit von Veränderungen“, erklärt sie. Paragraf 110 des Gesetzes legt fest, dass Postdocs, Juniorprofessoren und Hochschuldozenten Anspruch auf eine unbefristete Beschäftigung haben. Die aktuellen Strukturen der HU seien aber auf eine große Zahl unbefristet beschäftigter wissenschaftlicher Mitarbeiter nicht ausgerichtet, sagt Kunst. Dafür müsse eine langfristige Strategie entwickelt werden. Es brauche „praktikable Modelle“, für die gegenwärtig keine Gegenfinanzierung in Sicht sei.

Sie selbst könne „diese politische Entscheidung nicht mittragen“, erklärt sie. Eine neue Hochschulleitung „mit neuen Blick auf das, was für die Universität nötig ist“, müsse jetzt das Gesetz „visionär umsetzen“. Für sie selbst steht in Frage, „ob Berlin als Forschungs- und Universitätsstandort auf internationalem Niveau weiter mithalten kann“. Die HU gehöre„ verdientermaßen zu den deutschen Exzellenzuniversitäten“, schreibt sie. Ihre Mitglieder hätten die dahinter stehende Leistungsfähigkeit mühsam errungen. Dafür sei die Gewinnung der besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nötig gewesen. Genau wie die Berufung der Profiliertesten.

Eine langfristige Anstellung aller kommenden Postdocs sei ohne zusätzliches Geld für die Universitäten nicht machbar, erklärte sie schon im September. Die letzten Verhandlungen mit der Politik hätten für die Universität eine Budget-Aufstockung von 3,5 Prozent für die nächsten fünf Jahre gesichert, sagt sie jetzt. „Ein gutes Ergebnis, was für die gegenwärtig vorhandenen Strukturen – nicht aber für eine tiefgreifende Transformation im Sinne des BerlHG – reichen könnte.“

„Tiefschlag für die Wissenschaftsstadt“

Der Rücktritt der HUB-Präsidentin sei ein „Tiefschlag für die Wissenschaftsstadt Berlin“, erklärte der forschungspolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion, Adrian Grasse, in einem Statement. Er sei das Ergebnis der wissenschaftspolitischen Fehlentscheidungen des rot-rot-grünen Senats.

Sabine Kunst, 1954 in Schleswig-Holstein geboren, hat bereits viel Erfahrung in der Wissenschaftspolitik. Die Ingenieurwissenschaftlerin war nicht nur von 2007 bis 2010 Präsidentin der Universität Potsdam, sondern saß auch dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) vor. Von 2011 bis 2016 war sie Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.

Nach ihrer fünfjährigen HU-Präsidentschaft sieht sie die Universität als „gut aufgestellt“ an. Umfangreiche Reformen seien abgeschlossen oder in der Umsetzung. Die HU sei als Hauptstadtuniversität in der Mitte der Stadt präsent – mit vielfältigen Aktivitäten, etwa im Humboldt-Forum, beim Wissenschaftscampus mit dem Museum für Naturkunde oder am Campus Nord mit der Charité. Im Rahmen der Berliner Universitäts-Allianz sei die HU an wichtigen Berliner Zukunftsthemen beteiligt.

Reaktion „mit Bedauern und Verwunderung“

„Schade, dass Frau Kunst gerade jetzt die Flinte ins Korn wirft, wo es die überfällige Personalstrukturreform beherzt anzupacken gilt“, schreibt Andreas Keller, Stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), auf Twitter. Der Regierende Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) hat die Rücktrittsankündigung der Präsidentin „mit Bedauern und Verwunderung“ zur Kenntnis genommen.

Müller wies den Vorwurf zurück, den Kunst in ihrer Erklärung macht. „Die Änderungen in ihrer Gesamtheit gefährden die exzellente Weiterentwicklung der Humboldt-Universität und letztendlich den Wissenschaftsstandort Berlin“, heißt es dort. Müller sagte dazu: „Die Anforderungen des neuen Hochschulgesetzes mögen anspruchsvoll sein, aber sie sind wichtig für die langfristige Stärkung des Standorts und im konstruktiven Miteinander zwischen Hochschulen und Senat gut umsetzbar.“

„Wie Sabine Kunst sehe auch ich eine Entwicklung im Land Berlin, die uns Hochschulen vor große Herausforderungen stellt“, erklärt Christian Thomsen, Präsident der TU Berlin, zum Rücktritt von Sabine Kunst. Der aktuelle Gesetzestext führe zu Unsicherheiten für die Struktur der Hochschulen sowie die Lebensplanung vieler junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. „Das Land Berlin hat mit der Novelle der international viel beachteten Erfolgsgeschichte der Berliner Universitäten einen schmerzhaften Dämpfer verabreicht“, so Thomsen. Er fordert „zeitnah konstruktive und offene Gespräche mit der Politik, bei denen die Hochschulen gleichberechtigt am Tisch sitzen, und wir gemeinsam über eine Novellierung der Novelle sprechen“. (mit dpa)