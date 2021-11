Berlin - Die vierte Welle hat die Berliner Schulen erreicht. Die letzte Statistik der Bildungsverwaltung zeigte einen rasanten Anstieg bei den Infektionszahlen. Und viele Schulleiter konnten beobachten, dass bei den Testungen am Montagmorgen deutlich mehr Kinder positive Ergebnisse hatten.

Am Montagnachmittag kam der Hygienebeirat zusammen, um über eine Anpassung der Corona-Maßnahmen zu diskutieren. Der Hygienebeirat ist ein Gremium aus Wissenschaftlern, Amts- und Kinderärzten, Schulpraktikern, Vertretern des Bezirke, der Eltern- und Schülervertretungen. Das letzte Treffen fand vor zwei Wochen statt, damals bestand noch eine leise Hoffnung, dass man der Bildungssenatorin Sandra Scheeres nun die Abschaffung der Maskenpflicht an weiterführenden Schulen würde empfehlen können. Doch inzwischen hat sich die Situation gedreht.

Deshalb hat Sandra Scheeres nach Anhörung der Experten entschieden, die Maskenpflicht in den Klassen 1 bis 6 wieder einzuführen. Eine Ausnahme gilt für Tests, Klassenarbeiten, Vorträge und Präsentationen. Umgesetzt werden soll die neue Regelung in den kommenden Tagen.

Die Maskenpflicht war vor einem guten Monat, am 4. Oktober, abgeschafft worden – und zwar aus pädagogischen Gründen. Weil es gerade für die ABC-Schützen eine große Herausforderung darstellt, Lesen und Schreiben zu lernen, wenn sie die Lippen der Lehrerinnen und Lehrer bei der Artikulation nicht sehen können. Und weil das soziale Lernen extrem erschwert wird, wenn sie die Mimik der Mitschüler nicht zu deuten vermögen.

Ruth Stephan, die Schulleiterin der Grunewald-Grundschule, begrüßt die Wiedereinführung der Maskenpflicht. Sie hatte sich schon mit einem Brief an die Eltern gewandt und dafür geworben, dass die Kinder in den Fluren und beim Betreten der Klassenräume – also „überall dort, wo es eng wird und Gedränge entsteht“ – die Maske wieder aufsetzen.

Lieber Maske als Wechselunterricht oder Lockdown

„Natürlich ist das nicht schön für die Kleinen! Aber es geht ja um die Wahl des kleineren Übels. In der aktuellen Situation ist das Maskentragen sinnvoll, um zu vermeiden, dass es wieder zu Wechselunterricht oder sogar zu Schulschließungen kommt. Das wollen wir auf keinen Fall! Die Kinder brauchen die sozialen Kontakte, müssen regelmäßig zur Schule gehen können. Und auch die Eltern brauchen nach den Strapazen des Lockdowns wieder ein Mindestmaß an Kontinuität“, so Stephan.

Stephan findet es richtig, dass Sandra Scheeresdafür sorgen will, dass weiterhin dreimal pro Woche getestet werden kann – so wie in den zwei Wochen nach den Herbstferien. „Denn je mehr wir testen, desto mehr finden wir. Auch bei den Kindern, die gar keine Symptome haben“, sagt Stephan. Am Montagmorgen wurden zum Beispiel in fünf Klassen der Grunewald-Grundschule Kinder positiv getestet. „Die Erfahrung zeigt, dass etwa die Hälfte auch beim anschließenden PCR-Test ein positives Testergebnis aufweist“, sagt Stephan. „Bei den anderen handelt es sich um falschen Alarm.“

Engmaschig testen und nur wenige Kinder in Quarantäne schicken

In der Folge werden dann in der Regel nur die unmittelbaren Sitznachbarn der Infizierten in Quarantäne geschickt – oder Kinder, die privat viel Kontakt hatten. Nach fünf Tagen können sie sich in der Schule unter Aufsicht „freitesten“ – so schildert es Sven Zimmerschied, der Leiter der Friedensburg Oberschule. Bei ihm hatten am Montagmorgen 10 von 1200 Schülern ein positives Testergebnis. In der Oberstufe, wo die Impfquote inzwischen bei gefühlten 90 Prozent läge, sei nur ein einziger Schüler betroffen gewesen. Die große Mehrheit der Fälle fände sich in den siebten bis neunten Klassen, wo nur ungefähr die Hälfte der Schülerschaft doppelt geimpft sei. Der Anreiz, sich impfen zu lassen, werde aber auch in dieser Altersgruppe größer – denn wer doppelt geimpft sei, muss als Kontaktperson nicht in Quarantäne.

Astrid Sabine Busse, Schulleiterin der Schule an der Köllnischen Heide, vertritt eine ähnliche Position wie Ruth Stephan. „Ich fürchte, wir müssen in den sauren Apfel beißen und die Maskenpflicht wieder einführen. Das verdanken wir den Ungeimpften, dass die Kinder jetzt wieder leiden müssen – und die Lehrerinnen und Lehrer. Klar ist es anstrengend, den ganzen Tag mit Maske zu unterrichten. Aber die aktuelle Lage lässt nichts anderes zu.“

Aktuell sind 1348 Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Quarantäne

Die aktuelle Senatsstatistik weist aus, dass an den allgemeinbildenden Schulen Berlins in der vergangenen Woche 1348 Schüler und 144 Lehrkräfte nach einem positiven Testergebnis in Quarantäne waren, 59 Lerngruppen mussten geschlossen werden. Zum Vergleich: In der Woche davor waren es nur 428 Schüler, 60 Lehrkräfte und 16 geschlossene Lerngruppen. In den September- und Oktoberwochen bewegten sich die Zahlen der infizierten Schüler relativ stabil bei etwa 800 Schülern.

Einige Schulleitungen haben aufgrund dieser Entwicklung – und eigener Erfahrungen mit Covid-Infektionen –an ihre Schulgemeinschaften appelliert, sich vorsichtig zu verhalten. Im Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster wurden die Schüler der fünften und sechsten Klasse bereits vor Tagen angehalten, freiwillig wieder eine Maske zu tragen. In der vergangenen Woche hatte es einen Impfdurchbruch im Kollegium gegeben sowie den Fall eines jüngeren Schülers, der wegen eines schweren Verlaufs hospitalisiert werden musste.