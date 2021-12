Berlin - Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte am Donnertag eine Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen und im Umfeld von Risikopatienten empfohlen. Eltern können aber auch entscheiden, ihre gesunden Kinder impfen zu lassen. „Der Impfstoff ist für Kinder zugelassen und ich habe mich wirklich gefreut, dass die Stiko hier den Zusatz formuliert hat, bei individuellem Wunsch können auch Kinder ohne Vorerkrankungen geimpft werden“, sagte die scheidende Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci.

Die Tatsache, dass die Stiko noch keine finale Empfehlung erteilen wollte, hat die laufenden Planungen der Gesundheitsverwaltung für die Kinderimpfungen nicht verändert. Ab diesem Mittwochnachmittag können Kinder zwischen fünf und elf Jahren in drei Impfzentren (Tegel, Messe und ICC), an Schulen und im Naturkundemuseum geimpft werden. Die Kinder müssen von einer erziehungsberechtigen Person begleitet werden und können drei bis sechs Wochen später eine Zweitimpfung bekommen – und zwar an demselben Ort, an dem sie auch ihre Erstimpfung erhalten haben. Ein Termin ist ebenfalls zwingend erforderlich, er kann online oder telefonisch unter 030 90282200 gebucht werden.

Einzelne Eltern berichteten der Berliner Zeitung, dass es am dritten Adventssonntag wohl kein Problem gewesen sei, Impftermine Anfang Januar für ihre jüngeren Kinder zu ergattern.

Zehn kindgerechte Impfkabinen am Flughafen Tegel

Im Impfzentrum Tegel, das vom Deutschen Roten Kreuz betrieben wird, soll es zehn zusätzliche Impfkabinen geben, die kindgerecht gestaltet werden. Mit Spielzeugen und freundlichen Farben. „Wir haben mit Kinderimpfungen noch keine Erfahrung, aber wir gehen davon aus, dass wir zwischen 200 und 250 Impfungen pro Tag in Tegel schaffen“, sagte Sprecher Karsten Hintzmann. Im Impfzentrum sind auch Kinderärzte eingesetzt, nicht zuletzt für Beratungsgespräche. Für die Kinderimpfungen sei zusätzliches Personal nötig, sowohl bei den Ärzten als auch bei den Helfern. „Wir werden außerdem von der Bundeswehr unterstützt“, sagte Hintzmann.

Doch ist diese Schätzung Hintzmanns (200–250 Kinderimpfungen pro Tag) vielleicht doch etwas zu optimistisch. Der Kinderarzt Thomas Koffler betonte: „Kleinere Kinder können nicht einfach den Arm hinhalten und das war’s. Da brauchen sie in der Praxis immer eine Assistenz und doppelt so viel Zeit wie bei Erwachsenen und Jugendlichen.“

Mobile Impfteams werden im Berliner Naturkundemuseum Kinderimpfungen anbieten. Die Termine müssen online oder telefonisch unter 030 90282200 gebucht werden. Die auszufüllenden und zu unterschreibenden Dokumente können vorab auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts heruntergeladen werden.

Diese Schulen wurden als Impfstandort ausgewählt

Außerdem wurde in jedem Berliner Bezirk eine Schule ausgesucht, an der ab Mittwoch Impfungen stattfinden werden – diese sollen vom 15. bis 17. Dezember nachmittags und am 18. und 19. Dezember ganztägig möglich sein. Die genauen Zeiten werden mitgeteilt, wenn man sich bei der Hotline (täglich von 7 bis 18 Uhr unter 030 90282200) um eine Buchung bemüht. So heißt es in der Pressemitteilung der Gesundheitsverwaltung.

Folgende Schulen wurden bereits als Impf-Standorte ausgewählt, in Mitte und Marzahn fehlt noch je ein Standort: Christian-Morgenstern-Schule (Spandau)

Grünauer Gemeinschaftsschule (Treptow-Köpenick)

Cecilien-Grundschule (Charlottenburg-Wilmersdorf)

Schäfersee-Grundschule (Reinickendorf)

Hunsrück-Grundschule (Friedrichshain-Kreuzberg)

Nils-Holgersson-Grundschule (Lichtenberg)

Die Schule am Senefelder Platz (Pankow)

Fritz-Carsen-Gemeinschaftsschule (Neukölln)

Stechlinsee-Grundschule (Tempelhof-Schöneberg)

Sibuz (Steglitz-Zehlendorf)

Viele Eltern und Ärzte sind skeptisch

„Diese Schulen wurden in Absprache mit der Bildungsverwaltung ausgewählt, weil sie über eine große Aula oder eine Halle verfügen, die sich gut lüften lassen, weil man die Wege dort so gestalten kann, dass die einzelnen Schüler und Eltern gut aneinander vorbeikommen,“ teilte ein Sprecher der Bildungsverwaltung mit. Noch sei unklar, wie das Angebot angenommen wird.

Viele Eltern sind nach wie vor sehr skeptisch, anderen kann es gar nicht schnell genug gehen. Deshalb gab es jetzt schon etliche Ärzte, die auf eigene Initiative an den Schulen ihrer Kinder Impfungen angeboten haben oder anbieten – so geschehen an der Mary-Poppins-Grundschule in Kladow, an der Max-von-der-Laue-Oberschule in Lichterfelde sowie am Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster in Charlottenburg-Wilmersdorf.