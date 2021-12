Berlin - Im Nebenzimmer poltert es. Ein Kichern dringt durch die dünne Wand, die den Besprechungsraum vom Spielzimmer im ersten Stock der Lebenshilfe „iKita“ in Britz trennt. Hier, auf der einen Seite, ein Tisch mit Kaffee und Stollen, ein schlichter, heller Raum, in dem sonst die Eltern sitzen, wenn sie zu Gesprächen eingeladen sind. Nebenan kniehohe Tische und eine flache Bühne, auf der eben noch Franziska Rössel saß, Pappkarten mit bunten Motiven in ein hölzernes Gestell geschoben und gezeigt hat, wie sie das Kamishibai-Bildertheater einsetzt, mit den Kindern übt, die bunten Motive zu beschreiben. Jetzt findet dort eine Spieltherapie statt. Ein Dienstagvormittag im Dezember.

Rössel ist Sprachfachkraft in der Inklusions-Kita der Lebenshilfe. Nebenher studiert sie im Master Anthropologie an der FU, seit 2017 ist sie in der Einrichtung beschäftigt, auf einer der zwei halben Stellen, die vom Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ bezahlt werden. Im Internetauftritt des Programms kann man auf einer Karte sehen, wie viele Einrichtungen darüber gefördert sind: bundesweit mehr als 7000 Fachkräfte, in Berlin 362. Die meisten Einrichtungen beschäftigen eine Sprachfachkraft mit knapp 20 Stunden. Die Kita der Lebenshilfe ist groß genug für zwei, sie beschäftigt 61 Personen und betreut aktuell 146 Kinder, weitere Plätze sind genehmigt und geplant.

Sprache, Inklusion, Elternarbeit und Digitales

Die iKita, das „i“ steht für Inklusion, nimmt Kinder mit Fluchthintergrund, traumatischen Erfahrungen und Behinderungen auf, die Eltern kommen aus mehr als 20 Ländern und bringen ihre Kinder aus neun der Berliner Bezirke nach Britz. Die Kita hat ein pädagogisches und ein therapeutisches Angebot im Haus und unterstützt viele Familien noch beim Übergang in die Schulzeit.

Dazu hat sie den Schwerpunkt Sprachförderung. Und dabei soll – so die Idee - die Muttersprache jedes Kindes anerkannt werden. „Je sicherer Kinder in ihren Herkunftssprachen sind, desto besser werden sie andere lernen“, sagt Rössel. Sie bestellt deshalb mehrsprachige Bücher, im Eingangsbereich wird man von einem Aufsteller in vielen Sprachen willkommen geheißen, und die Eltern selbst werden zu Vorleseabenden eingeladen, bei denen sie in ihren jeweiligen Sprachen lesen sollen. Mal auf Polnisch, mal auf Türkisch.

Die Sprach-Kitas sind das Nachfolgeprojekt des Programms „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ), das 2015 auslief. Der Schwerpunkt Sprache wurde fortgesetzt, auch weil der Sommer der Migration 2015 zeigte, dass Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen auch unterschiedlich viel Unterstützung dabei brauchen, ihren Zugang zu Sprache zu finden. Das Konzept umfasst drei Aspekte: alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien. Der Förderzeitraum war zunächst bis 2020 geplant, inzwischen wurde er aber bis Ende kommenden Jahres verlängert. Im Pandemiejahr 2021 kam als vierter Schwerpunkt auch das digitale Lernen dazu. Zu den 4800 Euro pro Fachkraft im Monat erhielten Einrichtungen einen einmaligen Zuschuss von 1800 Euro für Fortbildungen im digitalen Bereich.

Im Flyer des Programms formuliert das Bundesministerium: Kinder sollen nicht das Gefühl bekommen, förderbedürftig zu sein. Sie sollen Spaß an Sprache finden. Wie das geht, lernen die Sprachfachkräfte bei einer Fachberatung. Die organisieren in Berlin Träger wie der Verein „eventus Bildung“. Dort ist Belgin Kaya zuständig für die Sprach-Kitas – sie koordiniert insgesamt 50 Berliner Einrichtungen und berät 25 Sprachfachkräfte. „Wir haben fast wöchentlich Kontakt“, sagt Kaya. Die 37-Jährige war früher selbst Erzieherin und als Sprachkraft tätig. Bei den Treffen – die jetzt vor allem online stattfinden – geht es um Herausforderungen in der Arbeit mit Eltern und Kindern, um Methoden der Sprachförderung und ihre Anwendung.

Die Sprachfachkräfte lernen hier, wie sie Förderbedarf erkennen, wo sie Bücher und Spiele finden, die die sprachlichen Fähigkeiten von Kindern erweitern, wie sie am besten auf die Eltern zugehen. Das fängt schon bei der Raumgestaltung an. „Der Eingangsbereich soll einladend sein. Wenn da nur Läuse- und Maserninfos hängen, bringt das nichts“, sagt Kaya. „Inklusiv heißt, es sollte eine Willkommenskultur geben. Wichtig ist zum Beispiel auch, wo man Entwicklungsgespräche führt. Dazu sollten Eltern nicht im Zimmer der Leitung sitzen müssen.“ Die Sprachfachkräfte geben das Wissen in ihren jeweiligen Einrichtungen weiter, schreiben Konzepte, bestellen Material, arbeiten exemplarisch mit den Kindern, beraten die Erzieherinnen und Erzieher.

Gerd Engelsmann Musa Al Munaizel ist Geschäftsführer der Sprach-Kita in Britz.

Den Inklusionsansatz der iKita beschreibt der Geschäftsführer Musa Al Munaizel als „friedenspädagogisch“. Kinder sollen früh lernen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Neben der Betreuung bietet er therapeutische und pädagogische Zusatzangebote in den Räumen der Kita, um die organisatorischen Hürden für die Eltern zu senken. „Ich rede von sozialer Inklusion“, sagt Al Munaizel. „Es bringt doch nichts, wenn man die Eltern und das Umfeld nicht mitdenkt. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, sodass niemand aus dem sozialen System rausfliegt.“

Das klingt leichter, als es ist. Denn natürlich begegnen die Sprachfachkräfte im Alltag auch realen Vorurteilen, Spannungen, Ausgrenzungen. Bei anderen – aber auch bei sich selbst, sagt Rössel. Deshalb sieht sie es als wichtigen Teil ihrer Aufgabe, an der eigenen Person zu beginnen, eigene Vorannahmen über die Gesellschaft zu erkennen, zu überdenken und abzubauen. „Das ist eine Wahnsinnsaufgabe“, sagt Rössel. Inklusion sei ein Prozess, sagt sie, der nie zu Ende ist.

Al Munaizel sagt, er wünsche sich, dass sich die Förderung über das Ende des Bundesprogrammes hinaus verstetigt, aber auch verändert. Er sorge sich um „die, die ihre Kindheit in der Pandemie verbracht haben“. In den Lockdowns sei der Medienkonsum gestiegen, allerdings nicht altersgerecht, stattdessen guckten die Kinder brutale Serien und spielten an der Konsole, er beobachte erhöhte Gewalt und Aggression, sagt Al Munaizel. Den Eltern wirft er das nicht vor, die seien dauerüberlastet. Stattdessen hoffe er „auf ein Bundesprogramm, das auf Corona und seine Herausforderungen reagiert“.

Im neuen Koalitionsvertrag der Berliner Regierung werden die Sprach-Kitas explizit erwähnt. Die Verbesserung der Sprachförderung habe hohe Priorität, steht da. Für Rössel wäre ein Ausbau des Programms ein wichtiger Schritt. Eigentlich könnte jede Kita eine Sprachfachkraft gebrauchen, findet sie. Ihr geht es um Sprachförderung, aber auch um das Arbeiten mit Material, das etwa Rassismus thematisiert. Rössel möchte den Kindern zuallererst beibringen, Unrecht zu erkennen, und den richtigen Wortschatz, um es zu beschreiben. In welcher Sprache sie das tun, ist erst die nächste Frage.