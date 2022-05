Nach ersten Schätzungen leben jetzt 25.000 ukrainische Flüchtlingskinder in Berlin. Wie soll die Stadt mit dieser großen Herausforderung umgehen? Wir haben Menschen gefragt, die sich mit Integration auskennen –aus eigener Erfahrung, durch ihr Nachdenken und berufliches Handeln: sieben Fragen für eine bessere Integration. Hier antwortet Jana Pessozki, Russisch-Lehrerin in Charlottenburg.

1. Können die ukrainischen Kinder auf beides vorbereitet werden – auf die Rückkehr in ihr Heimatland und ein mögliches Leben in Deutschland?

Wenn Schüler:innen aus der Ukraine an unseren Schulen nach unserem Rahmenlehrplan lernen, werden sie gut für die Zukunft vorbereitet – egal, wo diese sie erwartet. Wenn man grundsätzlich lernt, ist man ständig im Prozess der Aufnahme neuer Inhalte und neuer Fertigkeiten. Diese kann man später in unterschiedlichen Kontexten anwenden. Ganz besonders gutes Gehirntraining ist das Erlernen neuer Fremdsprachen – dies fördert gleichzeitig auch den Ausbau von interkultureller Kompetenz.

2. Sollten alle geflüchteten Schulkinder in Willkommensklassen gehen?

Das würde ich differenziert angehen. Jugendliche, die kurz vor dem Schulabschluss sind, können teilweise diesen auch online erlangen. Jüngere Kinder und Jugendliche brauchen soziale Kontakte und feste Lernstrukturen. Willkommensklassen sind aus meiner Sicht eher für die Mittelstufe geeignet, denn Grundschulkinder lernen noch schneller und intuitiver, sie können in die Regelklassen eingegliedert werden, ohne bestimmten Druck zu haben, Leistungen erbringen zu müssen.

3. Wenn Sie Berlins Bildungssenatorin wären, was würden Sie jetzt tun?

Ich würde die Medienkompetenz und das Sprachbewusstsein der Geflüchteten stärken. Medien gestalten unsere Perspektive auf die Wirklichkeit. Ukrainische Kinder und Jugendliche benutzen viele ukrainisch- oder russischsprachige Medien als Quellen und müssen den kritischen Umgang damit lernen. Deshalb muss man die Berliner Lehrkräfte in dieser Hinsicht weiterbilden. Ich beobachte diese Medien sehr genau und bin leider beunruhigt, was deren Inhalte und Rhetorik betrifft. Gleichzeitig entstehen gerade in russisch- und ukrainischsprachigen Medien viele Neologismen, die das andere Volk sehr pejorativ bezeichnen. Bewusst mit dem eigenen Sprachgebrauch umzugehen, ist ein wichtiger Schritt zum gegenseitigen Respekt und dem friedlichen Umgang miteinander.

4. Wie können wir mehr Räume gewinnen und mehr Menschen, die erziehen und unterrichten?

Den Lehrerberuf (in Berlin!) sollte man attraktiver gestalten: Durch kleinere Lerngruppen, geringere Wochenstundenzahl und vor allem mit mehr Sonder- und Sozialpädagog:innen an den Schulen könnte es gelingen. Berliner Lehrkräfte sind am Limit, unsere Arbeit ist anspruchsvoll und facettenreich: Wir haben eine sehr heterogene Schülerschaft. Viele Kinder und Jugendliche haben Probleme, die sich leider während der Pandemie verstärkt haben. Diese brauchen mehr Zeit und Aufmerksamkeit, schönere Räume und entspannte, gesunde und resiliente Lehrkräfte. Das können wir nur leisten, wenn wir gesunde Arbeitsbedingungen haben. John F. Kennedy hat gesagt: „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung – keine Bildung.“ Das wünsche ich mir als Leitlinie für die Berliner Regierung.

5. Was sind Ihre persönlichen Berührungspunkte mit dem Thema „Einwanderung“?

Ich lebe seit 22 Jahren in Deutschland, meine Integration habe ich als Erwachsene bewusst gestaltet und gesteuert. Das war hilfreich, aber gleichzeitig nicht einfach: Kinder lernen Fremdsprachen schneller als Erwachsene, aber als Erwachsene hatte ich schon bestimmte Ziele und eine starke Motivation. Insgesamt finde ich es sehr spannend, Einwanderer zu sein: Es ist zwar herausfordernd, am Anfang fühlt man sich oft hilflos, fremd, desorientiert, aber es ist ein Anlass sich weiterzuentwickeln, was mich persönlich immer reizt. Darüber hinaus unterrichte ich seit 2009 Kinder und Jugendliche, die selbst Einwanderer oder Kinder von Einwanderern sind – ich genieße diese Vielfalt sehr und möchte sie nie missen. Unsere Schule im Charlottenburger Kiez ist als Europa-Schule eine besonders spannende Arbeitsstelle. Wir haben den größten Anteil der Lehrkräfte mit Migrationshintergrund – das ist ebenfalls sehr bereichernd!

6. Gibt es schon ukrainische Kinder in Ihrem Umfeld? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Leider unterrichte ich nicht in einer Willkommensklasse, aber ich nutze die Wandertage, um diese Klasse mit meinem Tutorium zusammenzubringen.

7. Worauf müssen wir achten, damit Integration wirklich gelingt?

Keine Isolation, mehr außerschulische Angebote, schnelle Eingliederung in die Regelklassen, Dialoge mit den Eltern – das alles ist wichtig. Russen und Ukrainer dürfen nicht vergessen, dass die Kriege zwar uns alle betreffen, allerdings nicht von den Bürgern ausgehen, sondern von den Regierungen, die diese propagieren und finanzieren. Ich fürchte Radikalisierung und Hass, welche immer gegen die Integration wirken. In Berlin leben russisch- und ukrainischsprachige Menschen und keiner soll Angst haben, Russisch zu sprechen oder russische Klassiker zu bewundern. Ich bin gegen die Cancel Culture und für einen Dialog. Wir sind dafür verantwortlich, dass der Krieg und der Hass nicht ins Klassenzimmer kommen. Damit Integration gelingt, müssen wir Frieden schließen mit uns selbst und mit den anderen.

(Die Fragen stellte Eva Corino.)