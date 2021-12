Berlin - Mit einem Tag Verzögerung hat es nun scheinbar doch überall geklappt. Am Donnerstag konnten die Impfaktionen für Fünf- bis Zwölfjährige an allen ausgewählten zwölf Berliner Schulen losgehen. Ursprünglich waren sie ab Mittwoch angesetzt, und so ging es auch an vielen Stellen bereits los, doch an zwei der zwölf Schulen – in Marzahn-Hellersdorf und in Neukölln – berichteten Schulleiter und Hilfsorganisationen von einem „gewissen organisatorischen Chaos“. So sagt es der stellvertretende Leiter der Neuköllner Fritz-Karsen-Schule, Uwe Schönefeld.