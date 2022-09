Kita-Ausbau in Berlin: Welche Stadtviertel brauchen am meisten Förderung?

Berlin -Im letzten Jahr schilderte Cem Erkisi, Personalvorstand bei den Kita-Eigenbetrieben Süd-Ost, dass viele Eltern in Gesundbrunnen auf der Straße auf ihn zustürzten mit der Frage: „Haben Sie vielleicht einen Kita-Platz für mich?“ In manchen Bezirken ist der Mangel an Plätzen nach wie vor groß – und besonders Eltern mit Migrationshintergrund tun sich schwer, einen Platz zu finden.

Das zeigt auch der Förderatlas, den die Bildungsverwaltung gerade veröffentlicht hat. Große Teile von Spandau, Treptow-Köpenick und Marzahn-Hellersdorf sind tiefschwarz. Das bedeutet, das dort keine Platzreserven mehr vorhanden sind und ein steigender Platzbedarf vorliegt. Gewitterwolkenblau sind die Bezirke Mitte, Reinickendorf und Lichtenberg: Dort soll der Platzbedarf ebenfalls steigen und es gibt nur noch geringe Platzreserven.

Deshalb haben die Kita-Träger, die in diesem Gebiet neue Plätze schaffen wollen, besonders gute Chancen, mit öffentlichem Geld gefördert zu werden. In den Jahren 2022 und 2023 soll eine Summe von rund 55 Millionen Euro in die Förderung fließen. Damit sollen 3000 Plätze geschaffen werden, zusätzlich zu den 8000, die schon in den vorherigen Jahren mit Bundes- und Landesmitteln gefördert worden sind und in absehbarer Zeit fertiggestellt werden.

Aktuell gibt es 182.000 Plätze in der Hauptstadt, die Bildungsverwaltung geht davon aus, dass bis 2026 rund 193.000 Plätze anbieten zu können. Damit wäre man dann noch 7000 Plätz (sämtliche Zahlen sind auf Tausend gerundet) hinter dem Ziel von 200.000 Plätzen, das man im Kita-Entwicklungsplan (KEP) festgeschrieben hat.

Lauter positive Trends

Insgesamt wirkten die zuständigen Beamten in der Bildungsverwaltung, die am Mittwoch bei einer Pressekonferenz die aktuellen Daten und Fakten zum Kita-Ausbau vortrugen, sehr entspannt und optimistisch. Kein Wunder, schließlich hatten sie auch lauter positive Trends zu vermelden: Die Nachfrage der Eltern nach Kita-Plätzen steigt beständig – ebenso wie das Angebot.

Seit 2017 sind insgesamt 13.000 dazugekommen. Der Anteil der betreuten Kinder nimmt zu und ist bei den Ein- bis unter Dreijährigen in den letzten vier Jahren um vier Prozent auf 71 Prozent gewachsen. Jedes Jahr steht mehr pädagogisches Personal zur Verfügung: Seit 2017 gab es ein Plus von 5000 auf rund 29.000 Vollzeitäquivalente. Und vor allem die Ausbildung im berufsbegleitenden Quereinstieg ist ein Erfolg: Hier gibt es in diesem Jahr eine Rekordzahl von 6667 Auszubildenden.

Aber eine Frage stand dann doch die ganze Zeit wie ein unsichtbarer Elefant im Raum: Wie passen diese Trends und der Optimismus derjenigen, die sie verkünden, zu den Erfahrungen, die Cem Erkisi beschrieb? Oder zu den Schilderungen von Erzieherinnen, die allein 30 dreijährige Kinder durch den Tag bugsieren müssen und eigentlich keine Zeit haben, zwischendurch mal aufs Klo zu gehen? Wie passt das zu ihrem Gefühl, durch den Personalmangel keine frühkindliche Bildung im anspruchsvollen Sinne des Wortes leisten zu können, sondern froh sein zu müssen, wenn sich keines der Kinder eine größere Verletzung zuzieht?

Warum die Erfahrung der Erzieherinnen den Zahlen widerspricht

Hat Corona den erschöpften Fachkräften nicht den Rest gegeben? „Ja, aus den Gesprächen mit Erzieherinnen und Erziehern wissen wir, dass viele in der Corona-Zeit das Gefühl hatten, dass sie im Stich gelassen wurden. Und dass sie nicht mitbestimmen konnten, sondern ständig mit neuen Corona-Maßnahmen konfrontiert wurden, die sie umsetzen mussten“, räumt Aziz Bozkurt, der Staatssekretär für Schuldigitalisierung, Jugend und Familie ein.

Dennoch: „Rein quantitativ hat sich die Pandemie nicht ausgewirkt. Die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher in Berlin ist deshalb in den letzten zwei Jahren nicht zurückgegangen,“ sagt Holger Schulze, der die Abteilung für Familie und frühkindliche Bildung in der Senatsverwaltung leitet. Im Nachsatz macht er eine kleine, aber doch bedeutsame Einschränkung. „Wobei die Gesamtzahl natürlich nichts aussagt über die Fluktuation des Personals.“ Wahrscheinlich lohnt es sich, in diesem Punkt noch einmal genauer hinzuschauen.