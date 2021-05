400.000 verkaufte Exemplare seit Erscheinen der Bilderbuchreihe „Little People, BIG DREAMS“ 2019 in Deutschland. Weltweit sind es 3,9 Millionen. Jedes Buch erzählt vom Leben einer berühmten Persönlichkeit: Mahatma Ghandi, Simone de Beauvoir, Martin Luther King. Biopics für Kinder. Empfohlen ab vier. Die Aufmachung ist ein Hingucker: hochwertiges Papier, Fadenheftung, klares Design, farbenfrohe Illustrationen. Jede Seite zwei Sätze. Erfinderin der Serie ist die Spanierin Maria Isabel Sánchez Vegara, die zunächst im Selbstverlag publizierte, von den Branchengroßen entdeckt wurde und nun in über zwanzig Sprachen gelesen wird.

Als Spitzentitel in Deutschland nennt der Insel-Verlag Frieda Kahlo, Rosa Parks, Stephen Hawking und Jane Godall. Im Februar sind sechs Bände in einem eleganten Schuber erschienen, die Biografien ausgewählt nach Diversity-Maßstäben. Es gibt Malbücher und Stickers, eine eigene Webseite, eine Fangemeinde. Die Persönlichkeiten sind bekannt, sie sind Ikonen unserer Zeit, moderne Helden, an denen Erwachsene sich orientieren, aufrichten und die nun die ganz Kleinen inspirieren sollen.

Die Art dieser Erzählung fing mit den „Good night stories for Rebel Girls“ 2017 an. Jener Band, den zwei Autorinnen im Selbstverlag publiziert hatten, erschien, weil es für Mädchen wenig Vorbilder gab. Rebellinnen für Leserinnen ab 12. Wenig später Little People. Selbe Welle, dachte ich und verspürte eine gewisse Ermüdung. Dennoch, das Buch wird gekauft und manche Mutter rühmt sich, schon zehn aus der Reihe zu besitzen. Was begeistert sie daran?

Was eine Sechsjährige denkt über Rosa Parks

Ich gebe die sechs Bände aus der Box einer Mutter mit einem sechsjährigen Mädchen und einem dreijährigen Jungen zum Vorlesen. Dem Mädchen gefällt besonders die Geschichte von Rosa Parks, die im Bus sitzenblieb, wo die Regel doch besagt, sie müsse als Schwarze aufstehen, wenn Weiße kommen.

Zwischen Eltern und Kind entspinnt sich ein Gespräch über Regeln. Wann hält man sie ein, wann vielleicht nicht. Das Mädchen mag die richtigen Fotos von Rosa Parks am Ende des Buches und überhaupt, dass die Menschen, von denen erzählt wird, „echt“ sind. Little People bietet „wirkliche“ Menschen als Identifikation. Keine Tiere, keine kleinen Mädchen und Jungen oder Phantasiewesen wie im Märchen, sondern konkrete Personen.

Die Kinder hören dann vom Leben des Boxers Muhammad Ali. Als ihm zu Beginn der Geschichte sein Fahrrad geklaut wird, will der Junge vor allem wissen, wo denn nun der Dieb sei. Was ein Boxer ist, lernen die Kinder mit diesem Buch und nebenbei noch, dass Ali zum Islam konvertierte, seinen Namen änderte, seine Teilnahme am Vietnamkrieg verweigerte und aufhören musste zu boxen. Aber er gab nicht auf, so geht das Narrativ, boxte drei Jahre später wieder, die Siege kamen prompt. Er hatte einen Traum, und den gibt man nicht auf. Die Mutter sagt, die Kinder haben wenig verstanden, aber so richtig weiß man das ja nie. Und Vierjährige sind an allem interessiert.

In der Verlagsvorschau wird die dreijährige Lea zitiert: „Mama, die wünsch ich mir ALLE zum Geburtstag“. Darunter die Biographie von Harriet Tubman, die als Sklavin auf einer Plantage geboren wurde. Herzlichen Glückwunsch … In der Tat, man reibt sich die Augen. Thematisch wird Kindern von Sklaverei und Apartheid, Krieg und Krankheit so ziemlich alles präsentiert. Die kindlichen Illustrationen und der Text bilden die Schrecklichkeiten jedoch nicht ab und der Text rafft Geschehnisse so zusammen, dass kein Gefühl von Leid und Traurigkeit entsteht, eher stellen sich Fragen: Was sind Steuern? Wer ist Martin Heidegger? Was ist der Zweite Weltkrieg? Was ist ein Boxer? Hier können Eltern ihren Kindern Weltwissen vermitteln, gemeinsam mit ihnen über Ungerechtigkeiten des großen Ganzen nachdenken.

Bücher für Eltern, die von der Größe ihrer Kinder träumen?

Ich befrage eine Buchhändlerin. Der vom Vertreter versprochene Verkaufserfolg blieb in ihrer Buchhandlung aus, trotz bürgerlichen Milieus, wo man entsprechende Käuferinnen vermutet. Bei ihr kaufen dieses Buch Bildbuchliebhaber oder Sammler oder Kunden als Geschenk für Erwachsene. Sie fasst die Reihe so zusammen: Für Dreijährige zu schwierig, für Sechsjährige zu wenig Text. Geeignet sind sie vielleicht für Vorschulkinder im Kindergarten. Damit wären Gespräche über Apartheid und Feminismus dort zu finden. Ob Erzieherinnen das wollen, ist eine andere Frage.

Natalie Tornai, die für verschiedene Verlage als Lektorin arbeitet, hat sich viele Gedanken zu dieser Reihe gemacht. Der Verlag betritt mit dieser Reihe neues Terrain. Insel stand für ausgesuchte und besondere Einzeltitel, aber vor allem ist, so Natalie Tornai „der inhaltliche Bruch wesentlich: der Mainstream ist in Form eines ‚MeToo-Produkts‘ in die heiligen Insel-Hallen eingezogen“, das Erzählen weiblicher Biographien wie in den Rebel Girls.

Dass sich dieses Format an Kleinkinder richten soll, ganz kann sie es nicht nachvollziehen. Der Erfolg ist ihr unerklärlich.

Kein helfendes, stützendes Gegenüber

Aber er passt. Er passt in unsere Zeit, in der es um die (westliche) Idee der Selbstverwirklichung geht, in der jeder ein Durchsetzer in einer feindlichen Welt sein soll, der alles aus sich selbst schöpft. Dass hinter den Porträtierten und ihren Leben schreckliche und leidvolle Kämpfe stecken, wieviel Mühe es sie kostete, auf ihrem Weg zu bleiben, dass Kinder zu einer Gruppe dazugehören wollen, wie schwer es ist, sich ihr entgegenzustellen, diese emotionale Ebene klammert das Narrativ aus.

Zur Einordnung ein Vergleich: „Willi Wiberg“ ist eine Kinderbuchserie aus den 70er Jahren von Gunilla Bergström, übersetzt in 35 Sprachen. Der Leser folgt Willi, einem ziemlich gewöhnlichen Jungen, der mit seinem Vater aufwächst, die beiden mögen sich sehr, der Vater ist für Willi ein wichtiges Vorbild. Mal ist Willi vier, mal schon sechs Jahre alt. In jeder Geschichte geht es um Alltagserlebnisse: Willi will nicht schlafen gehen, er will mitspielen, er baut sich ein Haus, er hat Angst vor Monstern. Es geht um Willis Beziehungen zu seinem Vater, seinen Freunden, seinen Cousins. Mal helfen sie, mal sind sie gemein. Es geht um das Miteinander und all die dadurch entstehenden ambivalenten Gefühle, kurz um das imperfekte, holprige Menschsein.

Die Marke Ich, ein naives, uns alle überforderndes Ideal

Beziehungen in den Little People weichen Figuren, die dem „you can do it“ folgen. Hier findet sich kein helfendes oder stützendes Gegenüber. Das entspricht dem marktwirtschaftlichen Credo: Stell die richtige Margarine auf den Tisch und du hast eine glückliche Familie. Habe einen Traum und du wirst berühmt. Marke Ich, ein naives, uns alle im Grunde überforderndes Einzelkämpfertum-Ideal. Das ist der Subtext.

Die meisten Eltern wollen ihren Kindern mit diesen Geschichten „Mut machen“, aber vermutlich sehnen sie sich auch nach dem Erfolg für ihre Kinder, vielleicht nur danach, dass sie ihren „Traum“, ihre Aufgabe in diesem Leben finden.

Möge daraus kein Imperativ werden, der die anderen Stimmen überdeckt, die zarten, die leisen Stimmen der Wolkengucker, der Poeten mit ihren widerstreitenden Gefühlen, die lieber hinter einem Busch stehen und sich von dort durch ein Gucklock die Welt ansehen. Nicht jeder muss ein Held sein.