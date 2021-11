Wenn man sich das familienpolitische Kapitel im Koalitionsvertrag durchliest, sieht man mit Erstaunen, dass sich hier ein ungeheurer Aufbruch vorbereitet. Auf die Frage, welche Passagen eine eindeutig grüne Handschrift tragen, antwortet Ekin Deligöz lachend: „Alle!“ Deligöz hat mit Kathrin-Göring Eckhardt in den vergangenen Wochen das Familienkapitel verhandelt. Projekte, an denen die grüne Partei seit vielen Jahren konzentriert arbeitet, sind in den Vertrag eingegangen und ihre Verwirklichung nun in greifbare Nähe gerückt. Denn seit Mittwoch steht offiziell fest, dass die Grünen das Familienministerium anführen werden.

Die beiden Großprojekte sind die Einführung der Kindergrundsicherung und die Modernisierung des Familienrechts. Außerdem will man mithilfe einer Verfassungsänderung die Kinderrechte im Grundgesetz verankern und das Wahlalter auf 16 Jahre absenken. Man möchte mehr Kinder- und Jugendpartizipation erwirken und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern, Paare ermutigen, sich die Erwerbs- und Sorgearbeit gleichberechtigt zu teilen.

Die Kindergrundsicherung bündelt alle Kinderleistungen in einer einzigen

Bei der Kindergrundsicherung haben die Grünen bei der SPD offene Türen eingerannt, während sie bei der Modernisierung des Familienrechts in der FPD einen starken Bündnispartner gefunden haben. Zunächst zur Kindergrundsicherung: Für sie kämpfen die Grünen schon seit dem Jahr 2012. Für sie ist es das entscheidende Instrument, um Kinder aus der Armut zu holen. In Deutschland ist leider immer noch jedes fünfte Kind arm. Der Plan ist, dass man zunächst das soziokulturelle Existenzminimum neu bestimmt und dann alle bisherigen Leistungen – Kindergeld, Leistungen aus dem SGB II/XII für Kinder, Teile des Bildungs- und Teilhabepakets sowie den Kinderzuschlag – in einer einzigen Leistung bündelt. Diese soll dann nach der Geburt eines Kindes automatisiert berechnet und kontinuierlich auf das Konto der Eltern überwiesen werden.

Bisher muss man etliche Leistungen für Kinder mehrmals im Jahr beantragen und viele Familien scheitern an den gewaltigen bürokratischen Hürden, wie Ekin Deligöz erklärt: „Beim Kinderzuschlag nehmen zum Beispiel nur 30 Prozent der Eltern die Leistungen in Anspruch. Das muss unbedingt anders werden.“ Sie hofft, dass eine Kombination aus erhöhtem Mindestlohn und Kindergrundsicherung dafür sorgt, „Hunderttausende Familien aus der Armut zu holen“ und damit auch „Verhaltensänderungen“ zu erzeugen. „Viele sehen dann, dass der Teilzeitjob sich auf einmal wieder lohnt.“ Damit die Umsetzung gelingt, muss allerdings die Verwaltung noch tüchtig digitalisiert werden.

Die CDU-Politikerin Nadine Schön äußerte Kritik.: "Vollkommen unklar bleibt die Berechnung des vom Elterneinkommen abhängigen, gestaffelten Zusatzbetrags, der zusätzlich zu einem für alle Kinder und Jugendlichen einheitlichen Garantiebetrag gezahlt werden soll. Die vielgepriesene Kindergrundsicherung ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten und eingepreister Zwischenlösung.“

Familienrecht wird modernisiert und an neue Familienformen angepasst

Nun zur Modernisierung des Familienrechts. In den letzten Jahrzehnten haben sich ja die Lebensformen von Familien sehr stark verändert, es gibt viele unverheiratete Paare, viel mehr Trennungen, Alleinerziehende, Patchwork- und Regenbogenfamilien. Es gibt die Reproduktionsmedizin mit Samen- und Embryonenspenden, die familiäre Konstellationen und Konfliktfälle schafft, die juristisch durchdacht und neu definiert werden müssen. Die Familienrechtlerin Lucy Chebout nennt das, was jetzt im Koalitionsvertrag steht: „Revolutionär – ja, sensationell! Hier wird nicht nur die Diskriminierung von Regenbogenfamilien beendet, sondern es werden erstmals auch die gelebten Verantwortungsbeziehungen rechtlich abgebildet.“

Damit meint sie, dass die Ampelregierung das sogenannte kleine Sorgerecht für „soziale Eltern“ ausweiten und zu einem eigenen Rechtsinstitut weiterentwickeln möchte, das im Einvernehmen mit den rechtlichen Eltern auf bis zu zwei weitere Erwachsene übertragen werden kann. Also können bis zu vier Personen in kleineren und alltäglichen Dingen Verantwortung für Kinder übernehmen. Auch neu ist eine Regelung, die die Stellung von lesbischen Elternpaaren deutlich verbessert. Im Vertrag heißt es: „Wenn ein Kind in die Ehe zweier Frauen geboren wird, sind automatisch beide rechtliche Mütter des Kindes, sofern nichts anderes vereinbart ist.“

Die Juristin Christina Klitsch-Eulenburg, die sich in der Initiative Nodoption engagiert, urteilt: „Diese Ankündigung ist ein wichtiges Signal für queere Familien und ihre Kinder und ein längst überfälliger Schritt hin zu einem selbstbestimmten und inklusiven Familienrecht für alle. Sie ist auch Zeichen eines politischen Aufbruchs. So viel zu den Worten, jetzt warten wir auf Taten!“