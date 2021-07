Berlin - Um die 700 Lehrkräfte haben zum Sommer ihren Job in Berlin gekündigt. Der ohnehin ernste Lehrermangel in der Hauptstadt verschärft sich vor einem entscheidenden Jahr, in dem es auch gilt, die gewaltigen Lernrückstände aufzuholen, erneut. Schon vor dieser Kündigungswelle hatte der Personalnotstand eine neue Stufe erreicht: Es galt 2500 Stellen neu zu besetzen, nun dürften es also über 3000 sein.

Diese Zahlen gehen auch aus einer schriftlichen Anfrage des bildungspolitischen Sprechers der Berliner FDP, Paul Fresdorf, hervor. In einem Statement dazu sagte Fresdorf: „Berlin steuert derzeit ungebremst in ein bildungspolitisches Desaster, was zulasten vieler Generationen gehen wird.“ Anstatt in die Bildungspolitik der Stadt zu investieren, sehe man in Berlin einfach dabei zu, „wie Lehrerinnen und Lehrer in anderen Bundesländern ihre Arbeit aufnehmen“. Für Fresdorf liegt der Schlüssel, um die Lehrkräfte in Berlin zu halten in verbesserten Arbeitsbedingungen: „Noch immer haben die Lehrkräfte in Berlin keine eigenen Arbeitsplätze, viele haben keine Laptops und keine E-Mail-Adressen. Das müssen wir dringend ändern.“