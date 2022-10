Kultusministerkonferenz: Wie die großen Krisen in die Schulen hineinregieren Bei der Kultusministerkonferenz in Berlin ging es um Corona, Ukraine und Energiekrise – und um die Frage, auf was man in Zeiten der Knappheit verzichtet. Eva Corino

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen am Berliner Hauptbahnhof an. Fast 200.000 ukrainische Schüler gehen inzwischen auf deutsche Schulen, fast 6000 sind es allein in Berlin. imago-images

Berlin -Die großen Krisen, die die Welt derzeit in Atem halten, wirken immer mehr hinein in den Alltag der Schulen. Und auch hier wird es immer schwerer, den Anschein von Normalität aufrecht zu erhalten und die heitere Sorglosigkeit, an die man sich in einer langen Phase des Friedens und gesicherten Wohlstands gewöhnt hatte.