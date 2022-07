Als Reaktion auf die Kolumne „Unerzogene Eltern. Geschichte eines Whatsapp-Tribunals“ von Eva Corino, wo von Kollateralschäden einer Pädagogik auf Augenhöhe die Rede war, notierte eine Lehrerin ihre Beobachtungen bei der Abiturvergabe. Sie wollte gerne anonym bleiben, doch die Redaktion kennt ihre Identität:

„Wieder einmal neigt sich ein Schuljahr dem Ende zu. Die letzten Wochen standen ganz im Zeichen der Erst- und Zweitkorrekturen des schriftlichen Abiturs, das leider nicht mehr in den Osterferien liegt. So müssen die intensiven Korrekturen neben dem normalen Unterrichtsgeschäft herlaufen. Von Klassenfahrten und Sprachaustauschen haben wir glücklich und unverletzt unsere Schüler wieder nach Hause gebracht, die letzten Klassenarbeiten geschrieben und zwischendurch Streit geschlichtet. Mein Eindruck war, dass die Schüler durch die lange Corona-Zeit dünnhäutiger waren als früher.

Unmittelbar nach dem Abi lade ich die Schuljahresendnoten auf meinen Memorystick, plane Details für Abschiedsfeste und Klassenausflüge, sammele letzte Unterschriften, Eintrittsgelder und Schwimmnachweise ein, obwohl natürlich bereits vor Wochen über den Eltern-Mailverteiler kommuniziert, und schicke Willkommensbriefe an die künftigen Fünftklässler. Sie sollen sich freuen können auf die Zeit am Gymnasium und mit ihrer künftigen Klassenlehrerin.

Außerdem stehen noch ein paar unangenehme Telefonate an mit Eltern, die sich ungerecht behandelt fühlen, weil ihre Kinder weniger gute Noten haben werden, als sie erwarten. Es folgen die offizielle Verabschiedung der Abiturienten sowie der prächtige Abiball. Für die Abiturientenentlassung gilt auch eine Anwesenheitspflicht für uns Lehrer, obwohl ich an einer großen Schule nicht jeden Abiturjahrgang und die dazugehörigen Eltern kenne. Die Eintrittskarten für den Abiball müsste ich selbst zahlen, heutzutage schlappe 90 Euro.

Am frühen Abend werden bei uns für die jeweiligen Abiturienten des Tages die Noten bekannt gegeben. Es ist dringend erwünscht, dass wir Lehrer anwesend sind, um Respekt zu bezeugen vor der Leistung der Schüler. Die trudeln langsam ein, einer kaut Kaugummi. Demonstrativ kaut er Kaugummi – im Unterricht war das nicht erlaubt, aber nun ist ja kein Unterricht mehr.

Nach der kurzen Begrüßung durch den Schulleiter sagt ein anderer Schüler laut und deutlich: ‚Kann ich als Erster mein Zeugnis kriegen? Ich muss noch arbeiten! Regale packen im Supermarkt.‘ Mir schießt es durch den Kopf: ‚Ich habe den ganzen Tag für dich, für euch gearbeitet, warum bin ich noch hier und nicht längst zu Hause bei meiner Familie?‘ Auf drei weiteren Zeugnissen bleiben wir sitzen. Die Schüler haben sich gar nicht erst die Mühe gemacht, sie abzuholen.

Auf dem Heimweg muss ich noch schnell beim Supermarkt vorbei und denke darüber nach, ob ich diesem Schüler aus wohlhabender Familie, der morgens seine mündliche Abiturprüfung absolviert und abends im Einzelhandel Regale nachpackt, Respekt zollen sollte. An der Kasse fällt mein Blick auf die Kaugummipäckchen. Das Wort ‚Respekt‘ scheint mir heute so dehnbar wie Kaugummi. Und es hat auch genau so viele Geschmacksrichtungen.“