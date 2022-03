Berlin - Am Mittwoch protestierten rund 150 Lehrkräfte vor dem Geschäftssitz der Evangelischen Schulstiftung Berlin und Brandenburg (EKBO) in Friedrichshain. Sie wehrten sich, weil sie noch keine Corona-Prämie bekommen haben, anders als die Lehrkräfte an den staatlichen und katholischen Schulen. Die Prämie in Höhe von 1300 Euro gilt als Anerkennung der besonderen Leistungen, die die pädagogischen Fachkräfte in der Corona-Krise erbracht haben. Die Corona-Prämie wird vom Land Berlin refinanziert – doch noch ist unklar, ob die EKBO sie überhaupt auszahlen wird. Wenn ja, dann wohl erst nach dem 31. März, sodass sie nicht mehr steuerfrei und nur unter Einbußen zu haben wäre.

Dabei wusste man schon seit Januar, dass die öffentliche Refinanzierung möglich war, wie die Vorsitzende der Kirchenleitung bei den Tarifverhandlungen, Verena Zühlke, bei der Kundgebung eingestand.

Das Management der Schulstiftung lieferte verschiedene Gründe für ihr Versäumnis, die sich zum Teil widersprechen. So schrieben Frank Olie und Christina Lier, die Prämie hätte aus technischen Gründen nicht ausgezahlt werden können, schuld sei ein externer Dienstleister. Andererseits hieß es, man könne die Prämie nicht auszahlen, bevor die nächsten Tarifverhandlungen abgeschlossen seien. Die nächste Verhandlungsrunde ist am Donnerstag, auch deshalb wurde die Protestaktion auf den Vortag gelegt. Als dritten Grund nannte Nadine Andrae, man könne die Prämie nicht auszahlen, weil bestimmte andere Mitarbeiter sie schon bekommen hätten.

Führungskräfte scheuen die Konfrontation

Insgesamt beklagen die Lehrkräfte Missmanagement und eine „unterirdische Kommunikation“ vonseiten der Schulstiftung in dieser Frage. Bei der Kundgebung am Mittwoch waren die Führungskräfte Frank Ollie, Christina Lier und Nadine Andrae nicht anwesend, was die protestierenden Lehrkräfte als ein weiteres Zeichen mangelnder Wertschätzung ihrer Arbeit empfanden.

Die Lehrkräfte der evangelischen Schulen haben kein Streikrecht, deshalb wurde die Protestaktion auf die Zeit gelegt, die für die meisten nach Unterrichtsschluss liegt. Insgesamt war viel Frustration und Wut zu spüren, die sich bei den leidenschaftlichen Reden und in lauten Buhrufen äußerte. Denn der Konflikt um die Corona-Prämie ist nur ein neues Kapitel in der Geschichte der finanziellen Schlechterstellung von Lehrkräften an den evangelischen Schulen. Die jungen Pädagogen verdienen hier in den ersten zehn Jahren ihrer Berufstätigkeit pro Monat brutto 500 bis 700 Euro weniger als ihre Kollegen an staatlichen Schulen. Das liegt daran, dass sie in Erfahrungsstufe 4 eingruppiert werden, während die Kollegen an staatlichen Schulen ab dem ersten Arbeitstag in Erfahrungsstufe 5 eingruppiert sind – und somit ein E13-Gehalt beziehen.

Keine Corona-Prämie, kein E13, keine Hauptstadtzulage, keine Verbeamtung

Außerdem bekommen Lehrkräfte an staatlichen Schulen 150 bis 200 Euro Hauptstadtzulage pro Monat ausgezahlt, die Lehrkräfte an evangelischen Schulen nicht erhalten. Und nun steht im Raum, dass das Land Berlin die Lehrkräfte an staatlichen Schulen bald verbeamten wird, während die Schulstiftung der EKBO schon kleinlaut kommuniziert hat, dass man sich eine Verbeamtung der eigenen Lehrkräfte nicht wird leisten können. „Diese Entscheidung hat das Potenzial für große weitere finanzielle Benachteiligungen“, sagt Martin Schneider, Lehrer für Englisch, Geschichte und Politik an der Evangelischen Schule in Neukölln. „Verbeamtung nur für Atheisten?“ stand auf einem Plakat, das auf der Kundgebung in die Höhe gereckt wurde.

Volkmar Otto 16. März 2022: Protestaktion vor dem Sitz der Evangelischen Kirche und der Evangelischen Schulstiftung in Berlin und Brandenburg (EKBO).

Bisher hat die Schulstiftung die Schlechterstellung gerechtfertigt mit besseren Arbeitsbedingungen an den evangelischen Schulen – weil diese sich ihre Schüler aussuchen und oft ein gutes Schulklima herstellen könnten. Doch dafür gibt es andere Nachteile: fehlende Doppelsteckungen (zwei Lehrer unterrichten in einer Klasse), keine Möglichkeit für die Lehrkräfte, an staatlichen Fortbildungen teilzunehmen. An evangelischen Schulen wurden im vergangenen Jahr die Elternbeiträge deutlich angehoben – ohne dass die Schüler dafür eine sichtbare Gegenleistung erhielten.

Schulstiftung verspielt das Vertrauen der Lehrkräfte

All das ist der Resonanzboden für das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, das am Mittwoch bei den Demonstranten deutlich zu spüren war. Michael Gromotka, Lehrer für Kunst und Geschichte am Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster, kritisierte deshalb die vier anwesenden Vertreter von Kirche und Stiftung: „Mit ihren kruden Rechtfertigungen verlieren Sie den Rückhalt der Lehrkräfte. Sie verlieren unseren Anschluss. Denn wir sind es, die wir die Zukunft der Kirche sichern.“ Gromotka und eine Delegation vom Grauen Kloster forderten außerdem, dass Kirche und Schulstiftung ihre finanzielle Situation transparent machen, damit man prüfen könne, ob sie die finanzielle Besserstellung der eigenen Lehrkräfte nicht leisten können oder nicht leisten wollen.

Dennoch ist auch die Berliner Bildungsverwaltung in die Verantwortung zu nehmen. Sie ist es, die die freien Schulen seit Jahrzehnten unterfinanziert, indem sie ihnen nur 93 Prozent der Personalkosten erstattet – das sind nur etwa zwei Drittel der geschätzten Gesamtkosten.

In der Tat muss man fürchten, dass die evangelischen Schulen bald nicht mehr konkurrenzfähig sind, wenn sie weiter so schlecht zahlen. Schon jetzt hat der Exodus der jungen Lehrkräfte begonnen, wie Martin Schneider berichtet. Bisher sind viele der evangelischen Schulen in Berlin durch exzellente Arbeit aufgefallen. Durch systematische Abwanderung besteht nun die Gefahr, dass dieses einmalige Bildungs-Ökosystem zerstört wird.