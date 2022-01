Die Schriftstellerin Grit Poppe hat ein Buch über die „Umerziehung“ in der DDR geschrieben und über verschiedene Lager und Heime, in die Kinder und Jugendliche eingesperrt wurden, die als „schwer erziehbar“ galten. Katrin Büchel ist eine der Zeitzeuginnen, die in diesem Buch zu Wort kommen. Sie erzählt zum Beispiel von der Hölle im geschlossenen Jugendwerkhof Torgau – und wie sie die Selbstverbrennung eines mitgefangenen Jungen erlebte.

Als kleine Schwester von zwei Brüdern kam ich 1966 in Thüringen auf die Welt. Die ersten Jahre meines Lebens war ich ein strahlendes und glückliches Kind, aufgewachsen bei den Großeltern, in einem kleinen verschlafenen Dorf mit endlos viel Natur und Freiheiten, die ich dort als Kind singend und tanzend, auf einer grünen Wiese oder kletternd auf einem Baum ausleben konnte. Immer an der Seite meines geliebten Großvaters, der zwei Kriege überlebt hatte und oft auf der Flucht gewesen war, um sein Leben zu retten.

Als ich schulpflichtig wurde, zogen wir in einen Plattenbau in die Großstadt. Dort arbeiteten meine Eltern im Drei-Schicht-System in einer Fabrik, damit ermöglichten sie uns einen Lebensstandard, den wir nicht wirklich benötigten.

Das Familienleben entwickelte sich immer mehr zum Desaster, es herrschte eine permanent toxische Atmosphäre, die von psychischer und physischer Gewalt geprägt war. Ich litt unsagbar, riss immer wieder aus und schwänzte die Schule. Manchmal versteckte ich mich in Kellern, auf Dachböden oder im Wald in einer Futterkrippe. In der Schule war ich ziemlich durchschnittlich und gelangweilt. Die Lehrer äußerten sich, dass ich eine verspielte und verträumte Schülerin sei, die gern durch möglichst originelle Streiche auffalle. Disziplinverstöße waren Schwatzen, Unaufmerksamkeit, Unpünktlichkeit und keine Erledigung der Hausaufgaben.

Ich wollte anders sein, als es mir vorgelebt wurde, rebellierte pubertär, fing an, meine Haare bunt zu färben, trug Klamotten, die nicht jedem gefielen, traf Leute, die lange Haare hatten, Rio Reiser und Udo Lindenberg hörten und Ausreisanträge gestellt hatten. Eine kleine sexuelle Revolution begann, ich suchte Akzeptanz, Nähe und Liebe, die ich zu Hause nicht bekam. Ich wollte mich befreien von der spießigen Lebensweise und dem Druck, unter dem ich stand, so sein zu müssen, wie andere mich gern hätten.

Zum 1.-Mai-Feiertag weigerte ich mich, die rote Fahne zu schwingen. Bis dahin war die Geschichte noch nicht politisch und ich auch nicht! Eines Tages holten mich das erste Mal zwei düstere Gestalten der Stasi zu Hause ab, sie gaben sich als Zivilpolizisten aus und boten mir zehn Ostmark für Wissen, das ich nicht hatte. Was sollte ich auch wissen, ich war doch erst 14.

So begann eine Odyssee des real existierenden sozialistischen Wahnsinns für mich.

Von 1980 bis 1984 wurde ich vom Jugendamt und den Eltern zwangsweise in die Psychiatrie, verschiedene Jugendwerkhöfe und Durchgangsheime gesperrt. In dieser Zeit bin ich unzählige Male abgehauen und durch Polizei, Abschnittsbevollmächtigte und die Stasi immer wieder verhaftet worden. Laut Akte waren die Einweisungsgründe eine Autoritätskrise in der Pubertät, Fortlaufen und Schuleschwänzen als Protesthaltung, Persönlichkeitsfehlentwicklung bei psychosozialer Retardierung und Störung der Affekt- und Handlungsteuerung sowie sexuelle Frühreife. Den Ärzten blieb nicht verborgen, dass der Auslöser eine schon länger brodelnde Ehekrise meiner Eltern war, sie fanden aber, dass medikamentöse Behandlung und eine Langzeittherapie für mich nicht infrage kamen. Sie verordneten stattdessen eine ambulante Therapie im Heimatort, die aus unbekannten Gründen niemals durchgeführt wurde.

1981 beschloss der Rat des Kreises Ilmenau, mich erst in das Schmiedefelder Durchgangsheim und nach einigen Wochen in den Jugendwerkhof Kottmarsdorf einzuweisen, in dem etwa 40 Mädchen, die oft ähnliche Probleme mit ihren Eltern und dem staatlichen System hatten, lebten. Wenn man von heute auf morgen seine Zeit an einem Ort verbringen muss, an dem man nicht sein möchte, verändert das die menschliche Seele. Ich wurde in einer Weise aggressiv, wie ich mich selbst nicht kannte, und rebellierte gegen alles, was mir diktiert wurde. Ich suchte täglich nach Fluchtmöglichkeiten.

Dann beantragte die Anstaltsleitung für mich aufgrund meiner wiederholten Fluchten und Nichtunterordnung ins Kollektiv des Jugendwerkhofs die Einweisung in den Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. Das Ministerium für Volksbildung, Genossin Margot Honecker, genehmigte den Antrag. Von Torgau hatte ich bis dahin nur gehört, dass es die Hölle sei, aber Genaues wusste ich nicht, da sich keiner traute, wirklich darüber zu sprechen.

Torgau war anders und das wurde mir erst bewusst, als ich dort gegen meinen Willen und nicht vorbestraft eingewiesen wurde. Mit schwarzer Pädagogik versuchte man uns abzurichten, durch starke Körperkontrolle, Forderung des unbedingten Gehorsams, Tabuisierung von Berührung, Versagung grundlegender Bedürfnisse, übertriebenem Ordnungsdrill und Kollektiverziehung nach Makarenko. Die Erziehung der sogenannten Pädagogen war darauf ausgerichtet, den Willen des Kindes zu brechen und mithilfe der offenen oder verborgenen Machtausübung, Manipulation und Erpressung zum gehorsamen Untertanen zu machen. Die Verhältnisse waren erniedrigend, menschenverachtend, unwürdig, von Rechtlosigkeit und demütigender Gewalt geprägt. In den fünfeinhalb Monaten war ich die Hälfte der Zeit im Einzelarrest, dort gab es nichts außer einer Holzpritsche, einem Eimer für die Notdurft, einer Schüssel zum Waschen und (nur nachts) eine Decke. In den Dunkelzellen und auch im „Fuchsbau“ gab es all diese Dinge nicht. Wer in der Zelle tagsüber mit einer Decke erwischt wurde, erhielt eine Verwarnung und meist Arrestverlängerung. Paramilitärischer Drill, Treppensport bis zur völligen Erschöpfung, Gruppenzwang, Isolationsfolter, Todesangst, Selbstmordversuche und Körperverletzungen waren an der Tagesordnung. Schon bei der Einweisung wurden uns Jugendlichen die Haare kurz geschoren, man kam für drei bis fünf Tage in den Einzelarrest und musste dort die Anstaltsordnung erlernen. Alles lief im Laufschritt, normales Gehen war nicht erlaubt, ständig mussten wir antreten und durchzählen, hinter und vor jedem Gitter. Jeden Morgen wurden wir genötigt, uns die DDR-Nachrichten anzuhören, und jeder musste ein Thema wählen, um seine politische Meinung dazu zu äußern. Wer das nicht konnte, bekam eine Verwarnung, manchmal Arrest oder Gruppenbestrafung.

Die Gründe für eine Arrestierung waren teilweise willkürlich und gingen von dem jeweiligen Schließer aus, der gerade im Dienst war: Verweigerung der ungenießbaren Verpflegung oder der Zwangsarbeit, keine oder die falschen Antworten auf die Fragen der Erzieher im wöchentlichen Politunterricht, Kontaktaufnahme und „Kassibern“ mit Jungs, die von uns abgetrennt waren – all dies gehörte dazu. Wenn in Torgau jemand die ungenießbare Verpflegung verweigerte, bekam er noch eine Extraportion, und wer Nachschlag wollte, bekam nichts mehr. Wer sich erbrach, musste auch das essen, wenn nicht, wurde die ganze Gruppe bestraft.

Als Arbeitssklaven im Akkord wurden wir in der Produktion ausgebeutet. Bestrafung für Arbeitsverweigerung war Isolation oder stundenlanges Fliesenschrubben mit einer Zahn- oder Wurzelbürste. Willkürlich gab es für Kleinigkeiten ständig Verwarnungen und bei drei Verwarnungen mindestens drei Tage Arrest oder kurz vor der Entlassung Aufenthalts-Verlängerung von mindestens vierzehn Tagen.

Gegen diese Freiheitsberaubung sowie psychische und physische Gewalt kämpfte ich täglich an. Um mich von Selbstmordgedanken abzulenken, die mich ständig begleiteten, schmiedete ich auch in Torgau einen Fluchtplan, der allerdings nicht umsetzbar war, denn dort waren vier Meter hohe Mauern mit Stacheldraht und eine Schleuse – wie in einem Gefängnis für Schwerverbrecher. Der Plan misslang auch, weil er durch einen Jungen verraten wurde. Das brachte mir und anderen Beteiligten einundzwanzig Tage Einzelarrest und einige Tage Dunkelzelle.

Im Arrest gab es keine Bücher und keine Beschäftigung, es war eisig kalt und todlangweilig. Ich malte und ritzte mit verschiedenen Gegenständen, zum Beispiel mit einem Löffel, den ganzen Tag in Wände und den Boden, um mich nur irgendwie abzulenken. Verzweifelt weinte ich mich jede Nacht in den Schlaf und fragte mich immer wieder, was ich denn Schreckliches getan hatte, um so schikaniert, gepeinigt und gedemütigt zu werden?

Grausamerweise musste ich eines Tages in Torgau miterleben, wie sich ein Junge bei lebendigem Leib verbrannte. Er litt unter Klaustrophobie und zündete mit eingeschmuggelten Streichhölzern seine Decke an, als er gegen die Anweisung der Ärzte isoliert wurde.

Es geschah im Februar 1982: Klopfzeichen gingen durch die Heizung, als ich mal wieder im Arrest saß, diesmal wegen angeblicher Nichteinhaltung der Hausordnung. Das Klopfen schien aus der Zelle unter mir zu kommen. Ich hörte jemanden schreien und erkannte die Stimme von einem Jungen. Es war Rainer Furkert, der offenbar, so wie ich, von der Gruppe isoliert worden war. Er schrie und randalierte, um möglicherweise auf seine Schmerzen aufmerksam zu machen, denn er war kurz zuvor wegen einer Blinddarm-OP im Krankenhaus gewesen.

An diesem Tag, im Februar 1982, lief er dann plötzlich im Mädchentrakt, der sich in der dritten Etage befand, auf dem Flur auf und ab. Ich wunderte mich und dachte, wie kann das sein? Dann stand er vor meiner verschlossenen Zellentür, sagte etwas und sah offenbar auch durch den Spion. Das alles war verboten und wohl nur deshalb möglich, weil der Erzieher die Zwischengitter nicht verriegelt hatte, als er mit der restlichen Gruppe erst zum Essen und anschließend zum Drillsport auf den Hof ging.

Wir sprachen miteinander, er erzählte mir von seinem Aufenthalt im Krankenhaus und auch, dass ihm dort der behandelnde Arzt eine Klaustrophobie bescheinigt hätte. Auf diese ärztliche Anordnung hin durfte seine Zelle nicht mehr verriegelt werden.

Er erzählte mir außerdem von Streichhölzern und Zigaretten, die er unbemerkt aus dem Krankenhaus eingeschmuggelt hatte. Ich dachte, wie geil wäre es jetzt, eine zu rauchen, und sagte zu ihm: Lass dich bloß nicht erwischen, die machen dich fertig. Dann ging er zu seiner Zelle zurück, die Schritte im Flur verstummten.

Am nächsten Tag wieder fürchterliche Schreie, außerdem Alarm, Feuer, Rauch! Es roch nach Qualm überall, der Dunst zog schnell durchs ganze Haus, durch alle Ritzen der Zellen. Fürchterliche Angst überkam mich. Es brennt! Was brennt? Der geschlossene Werkhof brennt? Die Hölle brennt – holen die mich hier raus und die anderen? Nach einiger Zeit öffnete sich meine Zellentür, ich zitterte vor Angst am ganzen Leib, es kam mir vor als wären es Stunden gewesen, die ich hatte warten müssen.

„Büchel! Raus auf den Hof! Schnell! Laufschritt!“

Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis die Schreie verstummten und alle drei Gruppen im Hof angetreten waren. Zitternd vor Angst und Kälte warteten wir bis einer der Erzieher uns schließlich mit einem breiten Grinsen im Gesicht mitteilte, dass Rainer Furkert gerade in seiner Zelle bei lebendigem Leib verbrannt sei und angeblich nicht mehr zu retten gewesen war! Total geschockt liefen uns allen Tränen übers Gesicht, in dem Bewusstsein, wie ausgeliefert wir doch waren! Die Schreie von Rainer werde ich nie vergessen und auch nicht den Geruch nach verbrannter Haut. Die Verantwortlichen wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Rainer Furkert wurde nur 16 Jahre alt.

Nach fünfeinhalb Monaten Torgau wurde ich wieder zurück in den Stammwerkhof verlegt. Ich war nicht sehr lange da, als ich meinen nächsten improvisierten Fluchtplan ausübte. Nach ein paar Wochen wieder eingefangen von der Polizei, kam ich in das Durchgangsheim Bad Freienwalde und wurde in den JWH Gerswalde „Neues Leben“ strafversetzt. Erneut sollte ich eine Ausbildung als Gärtnerin absolvieren, aber auch dort war ich nur einige Monate. Ich sollte ein zweites Mal nach Torgau eingeliefert werden, dazu kam es aber nicht, weil das Ministerium für Volksbildung diesmal nicht einwilligte. Die letzte Station der Jugendwerkhöfe war dann Brand-Erbisdorf, wo wir im Akkord für die NARVA Feuchtraumleuchten montieren mussten.

1984 wurde ich drei Monate vor meinem achtzehnten Geburtstag ins Elternhaus entlassen, mit den Worten „Erziehungsziel nicht erreicht“! Ich hatte alles verloren und fühlte mich komplett entwurzelt. Es war nicht einfach, sich wieder zurechtzufinden in einem normalen Alltag und zu verstehen, dass Freiheit jeden Tag eine neue eigene Entscheidung bedeutet.

Ich zog dann nach Suhl und wurde 1986 erneut verhaftet und dabei von der Polizei auf brutalste körperliche Art misshandelt, weil ich mich weigerte, meinen Ausweis vorzuzeigen. Im Schnellverfahren wurde ich zu drei Monaten Jugendhaft, die ich in Hohenleuben verbüßte, verurteilt. Die Anklage lautete: „Widerstand gegen die Staatsgewalt“. Das sozialistische Martyrium schien kein Ende zu nehmen.

Erst als meine Tochter 1988 das Licht der Welt erblickte und die Mauer 1989 endlich fiel, spürte ich einen Hauch von der Freiheit, die ich mir immer erhofft hatte. Ich nahm meine Tochter und einen Koffer in die Hand, kehrte der DDR den Rücken, und wir zogen nach Bayern. Dort angekommen, kaufte ich mir das erste Mal eine analoge Spiegelreflex-Kamera, mit der ich die Welt schöner fotografieren wollte, als ich sie bis dahin erlebt hatte. Ich gewann zwei Fotopreise. Auf Fernreisen fotografisch die Welt zu entdecken, einmalige Momente festzuhalten, einfach unbeschwert glücklich zu sein, das gelang mir viele Jahre, indem ich das in meiner Jugend erlebte Trauma erfolgreich verdrängte.

Grit Poppe Die Fotografin Katrin Büchel in der Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam, der Titel des Gemäldes rechts: Stigma.

Doch dass Schweigen nicht die Lösung ist, erkannte ich erst lange Zeit später. 2013 wurde ich, nach vielen Jahren des Kampfes, durch das Landgericht Berlin für fünfeinhalb Monate Inhaftierung in Torgau rehabilitiert. Dies gab mir einen großen Teil meiner Achtung und Würde zurück.

Über meine Ausstellungen fand ich auch einen Teil meiner Familie wieder. Durch viele klärende und reflektierende Gespräche hob sich für mich die Schuld, die ich jahrelang auf meinen Schultern getragen hatte, endlich auf. Es würde wohl nicht ganz der Wahrheit entsprechen, zu sagen, dass man als Künstler vollkommen frei ist, aber es ermöglicht mir, mich auf eine intensive Art und Weise mit der Vergangenheit und der Zukunft auseinanderzusetzen.

Viele meiner Projekte, Ausstellungen und Zeitzeugen-Gespräche sollen nicht nur meine eigenen persönlichen Erfahrungen wiedergeben, sondern andere Betroffene ermutigen, Gefühle wahrzunehmen, um das Erlebte auszusprechen, um so vielleicht einen Teil davon besser verarbeiten zu können und das Leben wieder lebenswert zu gestalten.

Grit Poppe und Niklas Poppe: „Die Weggesperrten, Umerziehung in der DDR, Schicksale von Kindern und Jugendlichen“, Propyläen-Verlag, 416 Seiten, 22 Euro.