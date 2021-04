Foto: Imago/Christoph Hardt

Die Schülerhilfe gehört neben dem Studienkreis zu den führenden Anbietern von Nachhilfe in Deutschland. Gemeinsam mit Abakus, Lernwerk, Lernstudio Barbarossa sowie dem Bundesverband Nachhilfe- und Nachmittagsschulen haben sich die Institute in einem offenen Brief an die Politik gewandt.