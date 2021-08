Berlin - Mit einer Strategie aus Präsenzpflicht, Lüften, Maskentragen, Testpflicht und Impfangeboten will Berlin in das neue Schuljahr starten, das am Montag beginnt. Auch das Schuljahr 2021/22 wird also zunächst unter dem Eindruck der Pandemie stehen. Es drohen erneut Teilungsunterricht und sogar Schulschließungen.

Einer der Gründe für den Neustart voller Fragezeichen ist, dass die Berliner Landesregierung bis heute nicht weiß, wie viele Lehrkräfte gegen Corona geimpft sind. Prinzipiell gilt: je älter, desto höher das Risiko, schwer zu erkranken. Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass bei steigenden Inzidenzen Schließungen drohen, weil man die Lehrkräfte dem Risiko nicht aussetzen kann.