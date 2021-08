Berlin - Noch vor den Wahlen im September sollte die große Schulgesetznovelle verabschiedet werden. Doch dann wurden die Grünen dem Projekt, das sie mit vorangetrieben hatten, auf einmal untreu. Wie geht es nun weiter mit der Finanzierung der Privatschulen, der Abschaffung der MSA-Prüfung und des Probejahrs an den Berliner Gymnasien? Am Telefon spreche ich mit Maja Lasić, der wahrscheinlich maßgeblichen Architektin des Gesetzentwurfs.

Frau Lasić, seit einem Jahr haben die Bildungspolitikerinnen von SPD, Grünen und Linken an einer großen Schulgesetznovelle gearbeitet. Im Frühjahr sah es ganz so aus, als ob Sie sich auf einen echten Kompromiss verständigt hätten. Was wollten und wollen Sie verändern?