Berlin - An diesem Freitag wird Marlene Pieper eingeschult – so wie 36.000 andere Kinder in Berlin. In der Grunewald-Grundschule wird die feierliche Einschulung im Freien stattfinden, unter hohen Bäumen. Matilda, die drei Jahre ältere Schwester von Marlene wird auch da sein und im Chor singen. Die Eltern sollen eigentlich hinten sitzen, und die Kinder, die eingeschult werden, weit vorne. Das macht Marlene ein wenig nervös. Sie sagt: „Aber Mami hat mir gesagt, wenn ich das will, dann stellt sie sich auch vorne neben meinen Stuhl.“

Eigentlich sollte Marlene in dem sogenannten Jül-Gebäude unterrichtet werden. Doch bei einem Brand am 18. Juli ist das Gebäude stark zerstört worden. Offenbar gibt es Anzeichen dafür, dass jemand nachts durch ein Fenster geklettert ist und das Feuer gelegt hat. Ein Klassenzimmer ist komplett ausgebrannt – die anderen sind durch den Ruß und die Löscharbeiten so beschädigt, das sie nicht mehr benutzt werden können. Die ABC-Schützen werden deshalb ins Haupthaus ziehen, die Dritt- und Viertklässler weichen in Container aus, die Fünft- und Sechstklässler an ein benachbartes Gymnasium.