1. Welche Note würden Sie dem Berliner Schulsystem geben?

Keine. Noten sind ein viel zu plumpes Instrument, um Schüler:innen oder Schulsystemen Feedback zu geben.

2. Denk ich an Berliner Schulen in der Nacht, dann sehe ich:

Die #schulevonmorgen! Und dann lieg ich lange wach und frag mich, wie wir es schaffen, dass dieser Traum einer echten Zukunftsschule endlich Realität wird.

3. Welche drei Bildungsthemen müssen in der nächsten Legislatur unbedingt vorangetrieben werden?

Höchste Zeit, den Lehrplan zu entrümpeln. Die Schule von morgen stellt Werteerziehung, emotionale Intelligenz, psychische Gesundheit, seelische Krisenfestigkeit in den Mittelpunkt. Klar, diese Themen kommen heute in der Schule auch schon vor, aber eher als Randerscheinung. Die Schule von heute ist noch stark geprägt von Fähigkeiten und Fachwissen, die auf den Beruf vorbereiten sollen.

Um Schulen zu lernenden Organisationen zu machen, müssen wir Prozesse digitalisieren und Transparenz schaffen über das, was schon funktioniert, und das, was sich noch verbessern darf. Kaum ein Land hat so viel Angst vor Vergleichen wie wir. Wir müssen den Mut finden, aus Fehlern zu lernen.

Unsere Schulen sind bisher als ausführende Organe der Schulverwaltung organisiert und haben viel weniger Freiheiten als in anderen OECD-Staaten. Wir müssen die Schulen von der Leine lassen. Schulleitungen brauchen mehr Entscheidungsfreiheit über Budget, Personal, pädagogische Ausrichtung und Schwerpunkte. Dafür müssen wir den Kontrolldrang des Schulapparats überwinden.

4. Wenn Sie die politische Macht hätten, welches Problem würden Sie zuerst angehen und wie?

Ich würde den Schulen Einsicht und Entscheidungsgewalt über ihr eigenes Budget geben. Und dieses Budget viel extremer nach sozioökonomischem Umfeld der Schule verteilen, damit wir mehr Bildungsgerechtigkeit organisieren können.

5. Wer hätte in Ihren Augen das Zeug dazu, eine exzellente Bildungssenatorin/ein exzellenter Bildungssenator zu sein?

Jacob Chammon.



6. Wenn Sie sich eine Bildungssenatorin/einen Bildungssenator für unsere Stadt backen könnten, welche Qualitäten hätte sie/er?

Mut.



7. Eine gute und zeitgemäße Schule ist für mich:

Eine gute und zeitgemäße Schule begeistert Kinder fürs Lernen, bietet dem pädagogischen Personal ein anregendes und unterstützendes Arbeitsumfeld, vermittelt demokratische Werte, fördert emotionale und soziale Kompetenzen, stellt sicher dass alle Schüler:innen alle Basiskompetenzen vollständig erlernen, ist integrativ und divers, geht transparent mit Fehlern und Erfolgen um und macht allen Spaß. Auch wenn das wie ein dickes Brett klingt, haben wir viele Schulen, auch in Berlin, die zumindest Teile dieser Vision schon leben. Wenn wir Schulen die Freiheit geben, von einander zu lernen, können wir diese Zukunftsschulen überall bauen.