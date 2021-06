Berlin - Vor ein paar Tagen sagte eine Freundin: „Noch ein Jahr Homeschooling, und ich bringe mich um.“ Sie arbeitet in Vollzeit, ist im Moment die Hauptverdienerin der Familie, macht abends Hausaufgaben mit ihren beiden Kindern. Der Tochter ging es eine Zeit lang gar nicht gut, sie war traurig, sie wollte keine Freunde mehr treffen, sie schlief wieder im Bett der Eltern. Kaum ging es der Tochter besser, ging es dem Sohn schlechter.

Meine Freundin hat durchgehalten. Aber es gab Wochen, in denen sie nur noch aus Disziplin bestand, wo sie sich befehlen musste, morgens aufzustehen, einen Fuß vor den anderen zu setzen und ihr Pensum durchzuziehen. Als sie das erzählte, wusste ich sofort, was sie meinte.

Wir sind im See geschwommen, ungläubig vor Glück, wieder im See schwimmen zu können. Im Sommer- und Lockerungsrausch geht es besser, uns geht es besser, unseren Familien, und überall ist ein großes Aufatmen zu spüren.

„Auf der anderen Seite“, sagt meine Freundin, „kommt man nun erst dazu, die Schäden richtig zu begutachten.“ Wie bei einem noch grünen Weizenfeld nach dem Gewitter, wo der Bauer am nächsten Tag sieht, wie viele Halme niedergedrückt wurden und sich nicht mehr aufrichten wollen. Und am Horizont wie eine dunkle Wolke, die das nächste Gewitter ankündigt, die Delta-Variante des Virus. Und mit ihr die unangenehme Aussicht auf das Tragen von Masken, Wechselunterricht und endlose Debatten über noch nicht besorgte Luftfilter.

Die Krise als eigentlich Prüfung

Am Mittwoch bringen unsere Kinder ein Zeugnis nach Hause. Es ist ein Zeugnistag nach einem verrückten und harten Corona-Schuljahr. Und ich möchte den Kindern gerne um den Hals fallen und gratulieren, weil sie dieses Schuljahr irgendwie bestanden und bewältigt haben. Nach diesem Schuljahr hat das Wort „bestehen“ auf einmal einen anderen, einen existenziellen Klang. Deshalb werde ich nur mit einem Auge auf die Noten schauen. Denn die Krise war die eigentliche Prüfung. Und alle Kinder, die aufrecht durch sie hindurchgegangen sind, verdienen unseren Respekt. Und die anderen unser Mitgefühl.

Immer noch finde ich es schwer zu begreifen, dass die Pandemie Familien so unterschiedlich mitgespielt hat. Es gab Kinder, die plötzlich mehr elterliche Zeit und Zuwendung bekamen, und andere, die noch kürzer gehalten wurden als sonst. Oft war die Rede von der sich spreizenden Bildungsschere und davon, dass die Kinder aus armen Familien so viel verloren und die aus reichen Familien sogar gewonnen haben. In der Summe ist dieses Urteil richtig, und doch wird die Linie zu schnell gezogen. Denn es gab Kinder aus allen Schichten, die gelitten haben und die ungeheuer gewachsen sind trotz oder gerade wegen der Pandemie.

Und weil Hoffnung in der öffentlichen Debatte bisher zu kurz kam, hier ein paar hoffnungsvolle Beobachtungen: Es gibt durchaus Lehrer, auch an Brennpunktschulen, die von Schülern berichten, die durch das Homeschooling aufgeblüht sind. Schüchterne Kinder, die sich mehr getraut haben, sensible Kinder, die froh waren, dass es in ihrer Klasse nicht mehr so laut zuging, besonders schnelle oder langsame Kinder, die im eigenen Tempo lernen konnten, wilde Jungs, die ihrer Peer Group nicht beweisen mussten, dass sie keine Streber sind.

Die kindliche Widerstandskraft

Nicht nur die Fähigkeiten wurden geweckt, mit digitalen Mitteln zusammenzuarbeiten. Die Schulschließungen haben zudem einen wertvollen Prozess in Gang gesetzt, den man vielleicht die willentliche Wiederaneignung des Lernens nennen könnte. Weil es stärker herausgelöst wurde aus dem schulischen Trott. Und weil unsere Kinder sich jeden Tag von neuem fragen mussten: Will ich lernen? Was will ich eigentlich lernen? Und wie stelle ich das am besten an?

Das Schuljahr, das nun zu Ende geht, war Schock und Zäsur zugleich für eine Jugend, die mit Wohlstand, Freizügigkeit und weitestgehender Selbstbestimmung aufgewachsen ist. Mitzubekommen, wie die politischen Entscheidungen über Corona-Maßnahmen von einem Tag auf den anderen stark in den eigenen Alltag eingriffen, wie ganze Branchen, Eltern, Nachbarn wirtschaftlichen Niedergang erlebten, war eine neue und verunsichernde Erfahrung.

Das längst verblasste Wort „Schicksal“ bekam wieder Farbe. Denn plötzlich wurde etwas geschickt – von der Naturgewalt einer ansteckenden Krankheit oder unserer Regierung, die auf sie reagiert –, zu dem man sich dann als Einzelner verhalten musste. Das hat die Widerstandskraft der jungen Generation herausgefordert, hat diese Generation ernster, vernünftiger und vielleicht auch kämpferischer gemacht.