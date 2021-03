Viele Bildungsdebatten der letzten Monaten handelten von Digitalisierung. Auch in Berlin verging kein Tag, an dem nicht auf den medialen und politischen Bühnen der Stadt gebetsmühlenhaft gefordert wurde, dass der Digitalpakt endlich umgesetzt und die technische Ausstattung der Schulen vorantrieben werden muss. Verständlich, denn in den Härten des Lockdown galt: Digitalunterricht ist besser als gar kein Unterricht.

Doch jetzt ist es an der Zeit, einen Schritt zurückzutreten und zu fragen: Wie viel Mehrwert stiftet das Digitale wirklich für das Lernen? Und wie groß sind die Risiken für das gesunde Aufwachsen von Kindern, wenn sie in Schule und Freizeit ständig online sind und wenn das ganze Leben im Grunde nur noch aus Bildschirmzeit besteht. Und welche Schlüsse ziehen wir daraus, wenn Berliner Oberschüler schreiben, sie fühlten sich inzwischen „wie einsame Maschinen, die zwischen Bett und Schreibtisch hin- und herpendeln“?

Digitalunterricht kann menschliche Faktoren wie Nähe nicht ersetzen

Am Donnerstag fand ein Online-Fachtag zum Thema Medienmündigkeit statt. Klaus Zierer von der Universität Augsburg hat die Wirksamkeit von bestimmten Elementen des Unterrichts auf den Lernerfolg geprüft und festgestellt, dass der Einsatz von Bildschirmmedien im Unterricht zwar positive Effekte aufweist, aber dass diese Effekte erstaunlich klein sind und signifikant kleiner als bei anderen, menschlichen Faktoren – wie einer guten Lehrer-Schüler-Beziehung oder der Tatsache, dass die Lehrer im Kollegium gemeinsam an der Schulentwicklung arbeiten.

Es gibt auch Untersuchungen über die Frage, wie negativ sich die Nähe des eigenen Smartphones auf die Konzentrationsfähigkeit der Schüler auswirkt. Bei einem Experiment sollten Schüler einen Test schreiben – während ihr Handy neben ihnen auf dem Tisch lag, in ihrer Hosentasche steckte oder vor dem Klassenzimmer in eine Tresor. Beim letzten Test waren die Ergebnisse am besten. Nur folgerichtig, dass das Pekinger Bildungsministerium kürzlich beschlossen hat, dass es in den Klassenräumen der Grund- und Mittelschulen in ganz China keine Handys mehr geben darf.

Rainer Thomasius ist Kinder- und Jugendpsychiater am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Seine Forschung ergab, dass die Nutzungszeiten von Bildschirmmedien durch Corona stark gestiegen sind: Nämlich beim Gaming werktags um 75,01 Prozent und bei Social Media um 66,38 Prozent.

Auch die riskante und pathologische Nutzung hat zugenommen, die Prozentsätze jener Kinder und Jugendlichen, die unter Gaming- beziehungsweise Social Media Disorder leiden. Inzwischen ist gut erforscht, welche schädlichen Auswirkungen exzessive Nutzung von Online-Medien für die kindliche Entwicklung haben kann. Thomasius zählt sie auf: Beeinträchtigung der kognitiven, sprachlichen und motorischen Entwicklung, Bindungsstörungen, Erschöpfung, Tagesmüdigkeit, erhöhtes Stressniveau, Bewegungsmangel, Adipositas, Ängste, Depressivität und Vereinsamung.

Bis zum Schulbeginn sollten Kinder analog lernen

Deshalb hat die kinder- und jugendpsychiatrische Fachgesellschaft folgende Empfehlungen ausgesprochen: Bis zum Schulbeginn sollten Kinder nur analog lernen und spielen. Vor Besuch der 5. Klasse sollten sie kein eigenes Smartphone besitzen. Danach sollte die Nutzung unter elterlicher Steuerung und Aufsicht erfolgen.

Die hier angestoßene Diskussion müssen wir unbedingt führen: Sollen digitale Medien wirklich schon in Grundschulen und sogar Kitas regelmäßig eingesetzt werden? Oder ist das, was die Kinder durch diesen Einsatz verlieren, nicht größer als das, was sie gewinnen können? Erinnert sei dabei an das vielzitierte Phänomen, dass etliche der großen Player im Silicon Valley ihren Nachwuchs am liebsten in Waldorfkindergärten schicken, wo sichergestellt ist, dass sie keinen Kontakt zu Bildschirmmedien haben.

Paula Bleckmann von der Alanus-Hochschule fragt: Wie kann man bildschirmbedingte Gesundheitsrisiken minimieren und zugleich dafür sorgen, dass unsere Kinder digital kompetent werden? Oder anders gesagt: Wie können jüngere Kinder auf analoge Weise Fähigkeiten ausbilden, die ihnen später helfen, mit digitalen Medien kritisch und schöpferisch umzugehen?

Digitalunterricht: Weiterbildung für Eltern und Pädagogen

Bleckmann hat das Präventionsprogramm „Echt dabei – Gesund groß werden im digitalen Zeitalter“ gegründet, das bundesweit an Kindergärten und Schulen angeboten und von den Betriebskrankenkassen finanziert wird. Es enthält Weiterbildungen für Eltern und pädagogische Fachkräfte.

Auch Silke Glückstein, die Leiterin der Kita Matthäus in Steglitz hat an einer solchen Weiterbildung teilgenommen. Beim Fachtag ist ihre Kita jetzt mit dem „Echt-dabei-Praxispreis“ ausgezeichnet worden – und zwar für ihr Projekt einer mobilen Bibliothek. Immer am Freitag dürfen sich die Kita-Kinder Bücher und Spiele für das Wochenende ausleihen. Zwei Vorschulkinder arbeiten als kleine „Bibliothekare“ und helfen den anderen, die Karten aus den Büchern zu nehmen und in farbige Briefumschläge mit ihrem Namen zu legen, die wiederum in farbige Kisten sortiert werden. „Das ist eine einfache Form der Datenbank“, sagt Glückstein. „Und so fördern wir nicht nur das Lesen, sondern überhaupt den selbstständigen Umgang mit Medien.“