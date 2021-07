Kurz vor der Geburt unserer Tochter hatte ich einen Unfall. Nichts Schlimmes, ich hatte die Augen ein wenig zu lange auf dem Schaufenster eines neuen Geschäftes ruhen lassen – und fuhr dann mit 30 Stundenkilometern in ein Auto, das vor uns auf das Grünwerden der Ampel wartete.

Den Kindern war zum Glück nichts passiert und mir auch nicht. Doch unser grauer Kombi war so lädiert, dass eine Reparatur sich nicht mehr lohnte. Und mit bald vier Kindern hätten wir uns zu diesem Zeitpunkt einen kleinen Bus oder einen Siebensitzer anschaffen müssen. Wir recherchierten im Internet. Doch je länger wir recherchierten, desto stärker spürten wir, dass wir das gar nicht wollten: Zigtausende von Euro in so eine riesige Blechkiste stecken, die dann die Luft verpestet, viel rumsteht und Versicherungsgelder schluckt.