Berlin - Die Infektionslage in den Berliner Kitas spitzt sich zu: Von 2820 Einrichtungen sind inzwischen 650 ganz oder teilweise geschlossen. Im Augenblick ist fast jede vierte Kita in der Hauptstadt von Schließung betroffen. Deshalb hat die neue Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) entschieden, dass die Kitas ab Montag in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln können. Das bedeutet, dass die Kita-Leitungen die Öffnungszeiten verkürzen können. Dabei soll allerdings ein Betreuungsumfang von sieben Stunden gewährleistet werden.