Berlin - Ausgewählte Experten haben für uns einen Fragebogen ausgefüllt: Mit sieben Fragen zur Lage der Berliner Bildung. Sie alle kennen die Nöte unserer Schulen aus nächster Nähe, weil sie Schulen gegründet haben, Lehrer sind, sich als Schüler, Eltern oder Bildungsaktivisten engagieren. Nur Politiker haben wir nicht gefragt, aber die dürfen sich natürlich inspirieren lassen …

1. Welche Note würden Sie dem Berliner Schulsystem geben?

Noten sind überbewertet. Ich würde ein Zertifikat über 25 Jahre verpasste Bildungspolitik ausstellen.

2. Denk ich an Berliner Schulen in der Nacht, dann sehe ich:

Viele motivierte Menschen, die sich an einem System aus Personalmangel, veralteten Lehrplänen und neuen Aufgaben abarbeiten, und zu viele Schüler:innen, die nicht die Unterstützung bekommen, die sie brauchen.

3. Welche drei Bildungsthemen müssen in der nächsten Legislatur unbedingt vorangetrieben werden?

Erstens eine Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte, Erzieher:innen und Sozialarbeiter:innen, um den Personalmangel zu beseitigen. Zweitens die Themen Inklusion und Antidiskriminierung, damit Schule sich stärker an den Bedürfnissen aller Schüler:innen orientiert. Und drittens eine stärkere soziale Durchmischung an Berliner Schulen.

4. Wenn Sie die politische Macht hätten, welches Problem würden Sie zuerst angehen und wie?

Den Personalmangel. Nächstes Jahr werden die Berliner Hochschulverträge neu verhandelt. Ich würde dort die Zielzahl von 3000 neuen Lehrkräften pro Jahr verankern und die Unis personell und räumlich so ausstatten, dass sie das auch leisten können. In diesem Zuge würde ich mich auch für eine inhaltliche Überarbeitung des Lehramtsstudiums einsetzen: Mehr Praxis, mehr Inklusion und Beziehungsarbeit sowie mehr Antirassismus und diskriminierungssensible Inhalte, weniger abstrakte Fachinhalte, die an der Schule nicht gebraucht werden.

Für die Erzieher:innen und Sozialarbeiter:innen würde ich als erstes erheben lassen, wie viele von ihnen wir bis 2026 für ein personell gut ausgestattetes Kita- und Schulsystem bräuchten und die Ausbildungskapazitäten dann möglichst schnell nach oben anpassen. Und nein, diese Zahl, wie viel Erzieher:innen und Sozialarbeiter:innen man für ein System mit kleineren Gruppen usw. bräuchte, konnte mir die Senatsverwaltung bisher nicht nennen. Außerdem würde ich den Schulen die Möglichkeit geben, zusätzliche Berufsgruppen wie Ergotherapeut:innen, Psycholog:innen oder Handwerker:innen – je nach Bedarf der Schule – anzustellen. Und eins ist klar, diese Vorschläge benötigen auch mehr Geld.

5. Wer hätte in Ihren Augen das Zeug dazu, eine exzellente Bildungssenatorin/ein exzellenter Bildungssenator zu sein?

Da fällt mir auf die Schnelle kein Name ein. Und Ihnen?

6. Wenn Sie sich eine Bildungssenatorin/einen Bildungssenator für unsere Stadt backen könnten, welche Qualitäten hätte sie/er?

Er/sie sollte das Berliner Bildungssystem auch aus der Praxis kennen. Er/sie sollte vor allem die Beschäftigten, Schüler:innen und Eltern ernst nehmen und sie beim Identifizieren und Angehen der vielfältigen Bildungsprobleme ernsthaft miteinbeziehen, im Gegensatz zum Top-Down-Ansatz der Scheeres-Jahre. Er/sie sollte verstanden haben, dass Berlin jetzt in der Bildung umsteuern muss, und Schule jetzt anders werden muss. Und er/sie sollte die Fähigkeit haben, diese Dringlichkeit gegenüber den Parteien, vor allem den Finanzpolitiker:innen, aber auch der eigenen Verwaltung durchzusetzen.

7. Eine gute und zeitgemäße Schule ist für mich:

Das Bild in meinem Kopf kann ich schlecht in Worte fassen. Aber es ist für mich ein Ort, an den Kinder gerne gehen, an dem Kinder aus verschiedenen Hintergründen gemeinsam lernen, an dem viel gelacht und viel gelernt wird, aber auch ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche durch persönliche Krisen kompetent begleitet werden. Und natürlich ein Ort, an dem man Fehler machen darf und an dem Schüler:innen auf die Zukunft vorbereitet werden, selbst viel mitbestimmen dürften und die Beschäftigten nicht vor lauter Überlastung ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzen.