Was den quantitativen Ausbau der Ganztagsschulen angeht, so ist Berlin den anderen Bundesländern mehr als ein paar Nasenlängen voraus. Der letzte Bildungsmonitor sah Berlin hier sogar auf Platz 1. Und die Zahlen sprechen ihre eigene Sprache: Im Jahr 2019 hatten 80 Prozent der Grundschulen in der Hauptstadt ein Ganztagsangebot – im Vergleich zu 47 Prozent der Grundschulen bundesweit. Bei den weiterführenden Schulen verfügten in Berlin 64 Prozent über ein solches Angebot – im Rest der Republik nur 48 Prozent.