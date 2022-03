Berlin - Franziska Giffey berichtete auf der Pressekonferenz nach der Senatssitzung am Dienstag, dass es gelungen sei, am ersten Tag im neuen Ankunftszentrum Tegel etwa 1000 Menschen zu registrieren. Man könne aber in den kommenden Tagen wahrscheinlich bis zu 10.000 Menschen abfertigen. „Und damit ist die erste Phase der Vorbereitungen abgeschlossen. Nun haben wir deutlich kürzere Aufenthaltszeiten am Hauptbahnhof, die Menschen können sich dort kurz erholen, etwas essen und trinken, um erste medizinische Versorgung bitten, bevor sie dann weiter nach Tegel und in die Unterkünfte fahren.“