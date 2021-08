Berlin - Nach Jahren des Stillstands geht es nun voran mit der Digitalisierung der Schulen in ganz Deutschland und auch in Berlin, zumindest auf dem Papier. Am Mittwochvormittag stellte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) in einer Pressekonferenz die Berliner Digitalisierungsstrategie vor, sie trägt den Titel „Schule in der digitalen Welt“. Gemeinsam mit dem Landesbeirat für Digitalisierung und weiteren Akteuren ist ein umfassendes Leitbild entworfen worden, das 2025 umgesetzt werden soll. Bis 2024 stehen dafür aus dem Digitalpakt Schule insgesamt 254 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Digitalisierungsstrategie verfolgt zwei Hauptziele: Für die Schulen soll eine verlässliche digitale Infrastruktur aufgebaut werden, wozu auch der weitere Ausbau der Glasfaseranbindung gehört. Immer wieder wird in Berlin kritisiert, dass es hier zu langsam vorangehe. Das zweite Ziel: Die digitalen Kompetenzen der Schülerschaft und vor allem der Lehrkräfte sollen gesteigert werden.

Verpflichtende Fortbildungen für Lehrkräfte

Um letzteres Ziel zu erreichen, wird es verpflichtende Fortbildungen für Lehrkräfte geben. Basis dafür eine entsprechende Empfehlung der sogenannten Köller-Kommission, die unter Leitung des Bildungsforschers Olaf Köller die Bildungsqualität in Berlin geprüft hat. Die Fortbildungen werden in den Bereichen Deutsch, Mathematik, Digitalisierung und Inklusion stattfinden.

Christian Thomsen, Präsident der Technischen Universität Berlin und Sprecher des Landesbeirats Digitalisierung, begrüßte die verpflichtenden Fortbildungen. Berlin steht ihm zufolge nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten bei der Digitalisierung der Schulen im Deutschland-Vergleich gut da. International aber, beispielsweise in Dänemark, sei man viel weiter. Auch in den USA seien in der Pandemie deutlich schneller digitale Unterrichtslösungen gefunden worden, was allerdings auch an einem lockererem Umgang mit Datenschutz gelegen habe, so Thomsen.

Zentrales Schulportal für Berlin

Über ein einheitliches Schulportal sollen die Berliner Schulen vernetzt und Angebote wie etwa Lernprogramme, die bisher auf verschiedenen Websites zu finden sind, gebündelt werden. Das Portal ist das Kernstück der Digitalisierungsstrategie. Auf der bereits existierenden Website www.schulportal.berlin.de können Lehrkräfte von „einigen wenigen Testschulen“ mit Registrierungscodes eine dienstliche E-Mail-Adresse erhalten. Dieses Projekt befindet sich derzeit noch in einer Pilotphase. Im Laufe des Jahres 2021 ist laut Informationen auf der Website geplant, das Angebot auch allen anderen Berliner Lehrkräften zur Verfügung zu stellen.

Für alle Berliner Schülerinnen und Schüler sind eigene mobile Endgeräte geplant. Gemeinsam mit den Geräten für Lehrkräfte handelt es sich um ungefähr 400.000 Stück. Als große Herausforderung gilt, neben der Beschaffung einer so großen Menge, die Wartung der Geräte.

Senatorin Scheeres sagte: „Wir bündeln alle Kräfte, um die Digitalisierung unserer Schulen voranzutreiben. Unsere Digitalisierungsstrategie muss begleitet sein von einer auskömmlichen IT-Infrastruktur, von einem übergreifenden Service- und Supportangebot, einer langfristigen strategischen Steuerung und, ganz wichtig, von breit angelegter Aus-, Fort- und Weiterbildung des gesamten pädagogischen Personals.“