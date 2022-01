Das Gesundheitsamt Spandau geht neue Wege in der Pandemie. Wenn in dem Bezirk in einer Schule oder Kita ein Coronafall auftritt, gibt es ab sofort keine Kontaktpersonennachverfolgung der Behörden mehr. Stattdessen bestimmen jetzt Eltern, welche Kinder in Quarantäne müssen und welche nicht. In einer Mitteilung des Gesundheitsamtes heißt es dazu: „Die Entscheidung darüber, ob es sich bei den Kindern und Jugendlichen um eine enge Kontaktperson handelt, treffen ab sofort die Eltern.“ Die Regelung gilt seit Montag. Die offizielle „vollständige Kontaktpersonennachverfolgung beschränkt sich ab sofort auf den Bereich der Krankenhäuser, der Pflegeeinrichtungen und der Geflüchtetenunterkünfte“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der zuständige Bezirksstadtrat für Jugend und Gesundheit, Oliver Gellert, sagt dazu: „Aufgrund des Anstiegs der Meldungen auf täglich circa 1200 bis 1500, das ist circa das Zehnfache der Meldungen aus der vierten Welle, ist es dem Gesundheitsamt nicht mehr möglich die Kontaktpersonennachverfolgung im Bereich der Schulen und Kitas aufrecht zu erhalten.“ Die Fallzahlen haben sich laut offiziellen Angaben im Vergleich zur ersten Januarwoche „vervierfacht und die Tendenz ist steigend“. Die Schulaufsicht habe gemeldet, dass „die Schulen ihren Teil der Kontaktpersonennachverfolgung nicht mehr leisten könnten“, so Oliver Gellert weiter.

„Das Postfach des Empfängers ist voll“

In einem entsprechenden Schreiben des Gesundheitsamtes Spandau an die Schulleitungen heißt es dazu: „Die Quarantäne von Kontaktpersonen ist zum aktuellen Zeitpunkt aufgrund der hohen Fallzahlen hinfällig, da auch Haushaltskontakte nicht erfasst werden.“ Und weiter: Es wird durch Sie keinerlei Kontaktliste mehr erstellt.“ Ein „Ausbruchsgeschehen in einer Klasse führen zu keiner veränderten Handlungsweise.“ Sollten Eltern zu der Einschätzung kommen, dass „ihre Kinder eine enge Kontaktperson sind und in Quarantäne gehen“, heißt es beim Gesundheitsamt, könnten die benötigten Unterlagen digital „mit einer kurzen Email und unter Angabe der Klasse und Schule/ der Gruppe und der Kita des Kindes abgerufen werden“.

In anderen Bezirken ist unterdessen das Meldesystem für Coronafälle teils derart überlastet, dass eine Meldung per Email zuletzt nicht möglich war. So konnten Emails, mit denen Schulen positive Testergebnisse an die zuständigen Behörden schicken wollten, nicht zugestellt werden. Stattdessen erhielten die Schulen eine automatisierte Antwort, in der es heißt: „Das Postfach des Empfängers ist voll und kann zurzeit keine Nachrichten annehmen. Versuchen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch mal, die Nachricht zu senden, oder wenden Sie sich direkt an den Empfänger.“

Infektiologe fordert Aufhebung der Quarantänepflicht in Schulen und Kitas

Der Berliner Infektiologe Tobias Tenenbaum fordet unterdessen eine grundsätzliche Aufhebung der Quarantänepflicht für alle Schul- und Kitakinder in Berlin. Dem rbb sagte er: „Wenn wir jetzt schon anfangen, alle Kinder in Quarantäne zu schicken in größerem Ausmaß, weil es ja viele Fälle in der Bevölkerung gibt, dann kommen wir faktisch einem Lockdown gleich.“ Tennebaum ist Chefarzt der Sana-Kinderklinik in Berlin-Lichtenberg. Studien würden zudem zeigen, dass auch große Gruppen von Kindern „ausreichend sicher“ seien, wenn auch Kontaktpersonen „weiter in der Einrichtung bleiben und täglich getestet werden“. Man wisse, so der Infektiologe und Kinderarzt weiter, dass „die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder in der Pandemie schon sehr stark gelitten hat.“

Sollte es zu einer erneuten Isolation kommen, könne das für die Kinder „weitere fatale Folgen“ haben. „Es könnte passieren, dass wir von einer in die nächste Quarantäne-Situation kommen und wir uns dann in einer langen Schleife befinden, deren Ende nicht abzusehen ist“, so Tenenbaum. Aktuell gilt: Kinder und Jugendliche, die Kontaktpersonen von Corona-Infizierten sind, müssen isoliert werden. Sie können sich erst nach fünf Tagen per PCR-Test oder Antigen-Schnelltest freitesten. Die Isolation nach einer Erkrankung kann nach aktueller Rechtslage nach sieben Tagen durch einen zertifizierten Antigen-Schnelltest oder PCR-Test beendet werden.