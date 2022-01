Berlin - Seit vielen Jahren leitet Karin Stolle die Schule an der Jungfernheide, eine integrierte Sekundarschule, die in Spandau liegt und viele Inklusionskinder aufnimmt. Am Telefon sprechen wir über die steigenden Infektionszahlen, die Belastung der Lehrkräfte und warum den Schulen die Leichtigkeit und Spontaneität verloren geht.